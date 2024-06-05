比科技業還賺！不動產代銷員工全台薪水最高　網驚：話術都是真的

▲房地產代銷員工平均薪資位居全台第一，甚至比科技新貴賺更多。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

不少民眾在購置房屋時都會積極蒐集資訊，向代銷人員諮詢建案的各項細節。近日，證交所公布2023年上市櫃企業員工平均薪資數據，有網友驚訝地發現，上市公司類的榜首竟然是房地產代銷業者愛山林，其平均薪資水準遠遠超越了外界普遍認為高薪的聯發科、台積電等科技業，消息一出讓不少民眾瞠目結舌，恍然大悟代銷人員推銷賣房時的話術竟是真的。

原PO在Dcard發文提到，台灣證券交易所與櫃買中心最近公布2023年上市櫃公司員工平均薪資，讓人跌破眼鏡的是科技業並非排名第一，而是由不動產代銷公司愛山林稱霸全台，員工平均薪資高達552.6萬元，而聯發科員工平均薪資則是384.5萬元，排名第4，知名的科技業者台積電員工薪資則位居第24名，這個排名讓原PO十分驚訝，直言「知道這陣子房市真的熱到不行，但不動產代銷竟然比半導體等科技業還賺，有人可以解釋為什麼嗎？」

貼文一出，不少網友也感到不可思議，回想起當初代銷人員的推銷話術，紛紛頓悟竟是真的，「我陪我阿姨去買兩房平車，代銷姊姊說你們買這間12樓不錯喔，我自己買在11樓」、「原來銷售中心的姊姊說：『這間很超值，我也有買一間』是真的！」「這是真的，我朋友的阿姨在做代銷，每次新建案一出來，她自己一定是第一手先買一間起來，再推給我們看看」；還有人感概：「科技業賺錢還是要當房奴」。



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