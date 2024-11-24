ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市交易量10大中古社區曝　冠軍在萬華「每月成交逾6件」

▲▼ 萬華,社區,大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市交易量最大的10中古社區排行曝，其中第一名為萬華「台北晶麒」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市交易量最大的10中古社區排行曝，其中第一名為萬華「台北晶麒」，1~9月成交56戶，平均每月成交超過6戶。專家表示，交易量大的社區，大多規劃小坪數，一來是社區量體大，二來是出租投報佳，吸引投資置產客。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計2024年1至9月台北市10大熱銷中古住宅大樓社區，萬華區有3個社區上榜，松山區、信義區、中山區各有2個社區上榜，大安區有1個社區上榜。

其中，萬華區「台北晶麒」社區今年累計56戶交易最熱銷，平均每月成交逾6戶，相當驚人。價格方面，平均交易總價約1736萬元，平均每坪75.1萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華龍山寺生活圈，該區是台北最早開發的地區，因此生活機能相當成熟，但區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象，但「台北晶麒」屋齡僅8年，屬區內少有的大型新社區，以小坪數為主，步行至捷運龍山寺站也便利，受到小資族、小家庭青睞。

東森房屋萬華加盟店東留國清表示，交易量大的社區，除了需具備社區總戶數多，也大多是投資置產客青睞的產品，而這類產品基本上就得具備不錯的租金投報，而「台北晶麒」主打飯店式管理，又有規劃泳池等奢華公設，在租賃市場上頗為搶手，15坪月租可達2.5萬元，投報表現佳。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲1~9月期間，台北市交易量最大的10個社區整理。（表／記者項瀚製）

第二名是「成功國宅」，今年累計28戶交易。陳金萍說明，位於大安區的「成功國宅」平均房價每坪84.9萬元，社區鄰近捷運科技大樓站，不僅交通便利，社區周邊文教、生活機能也相當完善，與大安區電梯大樓動輒破百的房價相比之下，「成功國宅」社區平均8字頭房價相對具有優勢。

而從總價來看，入榜的中山區「春暉大廈」與「和益金銀大樓」千萬內就可入手。陳金萍指出，2社區都坐落中山區林森北路精華地段，步行可到達捷運中山國小站，不僅交通便利，生活、醫療機能完善、商業發達。

不過，陳金萍也提醒，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都是屬於住商混合型的社區，住戶出入相對複雜，加上社區戶數較多，屋齡較高，公設維護方面較一般住宅社區難度高一些，建議有意入主的民眾須一併納入考量。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：交易量台北市台北晶麒春暉大廈和益金銀大樓永慶

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸學者：昔中國房價快速增長成經濟負擔「記取教訓不是回到過去」

中國房地產市場在官方連續刺激措施下會否振衰起敝備受關注，有學者稱「市場不可能回到以前價格快速增長的時代」，而過去房價快速攀高造成日後經濟的負擔，要以此為教訓，讓房市回穩，但不是回到過去。

2分鐘前

社子島被「1禁令」封印　專家憂台北城被熱壞

台北市社子島開發案吵了20多年，近期台北市長蔣萬安喊出2027拆遷完成、2028準時動工，嚇壞了大批現有居民，深怕一紙公文來就「無家可歸」。專家直言，台北市府打著「居住正義」大旗，宣稱給購屋弱勢的年輕人「來台北有個家」，卻讓壓搾原居者成了另一批「區徵弱勢」，其實鬆開套在社子島頭上「禁限建」的緊箍，就是還給當地居民的居住正義。

23分鐘前

房市餅變小了！他點名「1類房仲」：接下來將面臨直接的挑戰

央行日前祭出第7波房市管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，就有人好奇「房仲業會不會有倒閉潮？」一名資深房仲就指出，倒閉潮應該不會那麼快發生，「只是市場餅變小了，能分杯羹的人自然就減少了。」

32分鐘前

新莊市區核心「新月大河」　擁塭仔圳重劃區及副都心帶動展潛力

近年來新莊區房地產市場持續升溫，成為購屋族的熱門選擇，尤其新莊市區不僅擁有豐富的生活機能，還有便利的交通，加上未來塭仔圳重劃區的發展及副都心的帶動，展現出巨大的發展潛力。

50分鐘前

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉！網戰翻：好好賺錢還房貸

有些人買房是為了自住，也有人是買來投資。近日有網友發文表示，他買了房子後，就碰到「打房」，今年買房的人會不會和他一樣覺得很冤枉？貼文曝光後，掀起討論，網友紛紛表示，「自住沒差，多說無益」、「我才剛上車，真的挺無奈的」。

1小時前

北市交易量10大中古社區曝　冠軍在萬華「每月成交逾6件」

台北市交易量最大的10中古社區排行曝，其中第一名為萬華「台北晶麒」，1~9月成交56戶，平均每月成交超過6戶。專家表示，交易量大的社區，大多規劃小坪數，一來是社區量體大，二來是出租投報佳，吸引投資置產客。

2小時前

力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢　網問：以後跌最兇？

高雄近年因台積電來楠梓設廠，房價扶搖直上，入手門檻已不低，不少楠梓漢入手行情達4字頭，央行宣布第7波信用管制後，網友在PTT房版不解發問，「5年前1坪不到20萬元，現在翻了1倍，真的有人買的下去嗎？之後高雄跌最兇的地方應該就這了，對吧？」

4小時前

越來越多人不婚不生「套房會變成主流？」　內行給答案

如果與長輩同住，或是要生小孩，勢必要買比較大的房子，但近日就有網友發文拋問，如果不婚不生的人越來越多，套房會不會成為主流？貼文曝光後，引發討論。對此，信義房屋專家則直言，應該還是「2房」會比較熱門。

6小時前

營建業出現綠色焦慮　「台北101」示範1年能省1億

面對淨零排碳期限逼近，近期不少營建業者出現綠色焦慮，面對企業ESG議題，要接軌國際大勢要投入多少成本？可以回收嗎？台北101大樓租賃部永續發展經理楊依萍用最直接的節能議題表示：「101這10幾年來共進行50多個節能專案，每一年能省下1億多元。」

6小時前

一中地標級麥當勞舊址　開價8.8億求售

台中市一中商圈「地標級」麥當勞在去年5月宣告熄燈後，一度傳出開價2.4億元求售，不過後續證實2.4億元物件為舊麥當勞旁的原康是美店面，至於舊麥當勞近期則是以月收300萬元以上、開價8.8億元在市場求售。

8小時前

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣2025年3大危機？　詹惟..

一中地標級麥當勞舊址　開價8...

姑姑快退休「想砸1200萬買房..

大安區3大國宅身價飆　僅剩1社..

今年7大案總銷600億全賣光　..

套房未來會變成主流？　內行給答..

北市今年成交「最老屋齡111年..

力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢..

100公尺擠15家！　高雄「手..

陳炳辰／龍年房市擺爛尾　建商裝..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸學者：讓房市回穩，但不是回到..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

新莊核心「新月大河」　擁塭仔圳..

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉..

北市交易量10大中古社區曝　冠..

力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢..

套房未來會變成主流？　內行給答..

營建業出現綠色焦慮　「台北10..

一中地標級麥當勞舊址　開價8...

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366