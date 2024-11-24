北市交易量10大中古社區曝　冠軍在萬華「每月成交逾6件」





▲台北市交易量最大的10中古社區排行曝，其中第一名為萬華「台北晶麒」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市交易量最大的10中古社區排行曝，其中第一名為萬華「台北晶麒」，1~9月成交56戶，平均每月成交超過6戶。專家表示，交易量大的社區，大多規劃小坪數，一來是社區量體大，二來是出租投報佳，吸引投資置產客。

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永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計2024年1至9月台北市10大熱銷中古住宅大樓社區，萬華區有3個社區上榜，松山區、信義區、中山區各有2個社區上榜，大安區有1個社區上榜。

其中，萬華區「台北晶麒」社區今年累計56戶交易最熱銷，平均每月成交逾6戶，相當驚人。價格方面，平均交易總價約1736萬元，平均每坪75.1萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華龍山寺生活圈，該區是台北最早開發的地區，因此生活機能相當成熟，但區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象，但「台北晶麒」屋齡僅8年，屬區內少有的大型新社區，以小坪數為主，步行至捷運龍山寺站也便利，受到小資族、小家庭青睞。

東森房屋萬華加盟店東留國清表示，交易量大的社區，除了需具備社區總戶數多，也大多是投資置產客青睞的產品，而這類產品基本上就得具備不錯的租金投報，而「台北晶麒」主打飯店式管理，又有規劃泳池等奢華公設，在租賃市場上頗為搶手，15坪月租可達2.5萬元，投報表現佳。

▲1~9月期間，台北市交易量最大的10個社區整理。（表／記者項瀚製）

第二名是「成功國宅」，今年累計28戶交易。陳金萍說明，位於大安區的「成功國宅」平均房價每坪84.9萬元，社區鄰近捷運科技大樓站，不僅交通便利，社區周邊文教、生活機能也相當完善，與大安區電梯大樓動輒破百的房價相比之下，「成功國宅」社區平均8字頭房價相對具有優勢。

而從總價來看，入榜的中山區「春暉大廈」與「和益金銀大樓」千萬內就可入手。陳金萍指出，2社區都坐落中山區林森北路精華地段，步行可到達捷運中山國小站，不僅交通便利，生活、醫療機能完善、商業發達。

不過，陳金萍也提醒，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都是屬於住商混合型的社區，住戶出入相對複雜，加上社區戶數較多，屋齡較高，公設維護方面較一般住宅社區難度高一些，建議有意入主的民眾須一併納入考量。

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