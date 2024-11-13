子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

▲央行重拳打房近2周以來，房市有什麼變化？未來會怎麼走？（示意圖／ET資料照）



記者項瀚／台北報導

央行重拳打房近2個月以來，房市有什麼變化？未來會怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，他指出雖然買氣下滑3~4成，但未出現降價跡象，未來則不需過度擔心「政策黑天鵝」出現，央行水龍頭雖然不會鬆開，但也難再更緊了。

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9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制，被市場稱為近年最重房市管制措施。曾敬德表示，政策上路後，把上半年那種「房價只漲不跌」的群眾心理壓下去，交易量下滑3~4成，「但政策剛出之際，本就是最恐慌的時候，預計明年上半年市場才會呈現真正較清楚的輪廓，就讓子彈飛一會兒。」

曾敬德觀察，整體性的房價下跌，大部分都是從握有較大量體的建商開始，再來才會是散戶，目前市場未吹起降價風，畢竟國內經濟、股市表現仍相當強勁。不過他也提到，市場應提防未來可能出現交屋之亂，一些一次買太多戶的投客可能面臨交屋不了的困境。

▲曾敬德說，到了明年，將開始有越來越多房地合一稅降到20%的供給出現。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

曾敬德說，雖然現在買、賣雙方的天秤已轉回平衡，但就二手市場而言，供給量在打房後僅微幅增加，量體並沒有跟上，現在是賣方可出售的時機，而若到了明年，將開始有越來越多房地合一稅降到20%的供給出現。

至於買方，曾敬德建議，投資就別了，但若有自住需求，建議持續待在市場裡，現階段對買方還有另一個好處就是競爭變少，更有機會以能接受的價格，買到心儀的物件。

往後來看，是否可能出現房市黑天鵝？曾敬德認為：「政策面應已相當明朗，過了2024年後，雖然央行緊縮的水龍頭也不太會打開，但也不至於繼續加重緊縮力道，不用過度擔心出現所謂的第八波打房。」

▲曾敬德認為，過了2024年後，雖然央行緊縮的水龍頭也不太會打開，但也不至於繼續加重緊縮力道。（示意圖／ET資料照）

曾敬德說：「央行9月下這樣的決定，可說是鼓足勇氣，接下來央行應將會很有耐心，持續觀察第七波管制對整體房市健全的效果。」

另外，曾敬德表示，若國內經濟成長率表現不錯，台股仍就是2萬3千點、台積電1000元以上，加上通膨效益持續讓新台幣顯得不保值，那麼對房地產市場還是有支撐。

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