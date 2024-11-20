大安區3大國宅身價飆　僅剩1社區單價未破百萬

記者項瀚／台北報導

老，又怎樣！台北市大安區3大國宅屋齡達38~41年，但身價不墜，近1年紛紛創下社區歷史新高價，「大安國宅」、「正義國宅」成交單價都突破百萬，而「成功國宅」近期也以95.7萬元交易，直逼百萬大關。

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▲台北市大安區3大國宅房價創高，目前僅剩「成功國宅」單價未破百萬大關。（圖／記者項瀚攝）

近1年以來，台北市大安區3大國宅房價創新高，「大安國宅」7樓戶在去年11月以每坪105萬元交易，「正義國宅」4樓戶則在今年5月以每坪101萬元成交。

另外，近期實價揭露，社區規模量體最大的「成功國宅」6樓戶以3440萬元交易，權狀36坪，拆算單價95.7萬元，也寫下該社區最高單價紀錄。

▲大安區3大國宅創價整理。（表／記者項瀚製）

永慶房屋大安成功直營店長周鴻仁表示，近期「成功國宅」創價戶位於華廈區，基地1500多坪獨立出來，戶數卻僅有135戶，環境單純，且土地持份更高，房價也自然會高出一些。

周鴻仁補充，「成功國宅」大樓區交易也頗為熱絡，單價行情落在80萬元上下，26~39坪房型的總價落在2200~3100萬元，且由於社區規模大，公共設施、採買機能多元，對於希望入主大安區門牌、學區的首購族，以及退休族群來說都相當適合。

▲「大安國宅」鄰近大安森林公園。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，雖然大安區3大國宅屋齡達38~41年，但都位處燙金地段，周圍新案單價動輒200萬元，在比價效益之下，仍受不少買盤青睞，使其身價不墜，甚至創下新高。

吳國源說，「大安國宅」鄰近大安森林公園，旁邊就是北市一級豪宅「One Park Taipei信義聯勤」；「正義國宅」則座落忠孝東路，商業百貨機能豐富，旁邊就是Sogo與新光三越，還有頂級豪宅「DIAMOND TOWERS」加持，且社區本身還具有很大的都更潛力。

▲「正義國宅」則座落忠孝東路，商業百貨機能豐富。（圖／記者項瀚攝）

而「成功國宅」雖然地段條件略遜色一點點，但鄰近敦化南路商圈，距離捷運站也不遠，且由於社區規模龐大，有中庭休憩空間，社區內也有許多店家，像是超市、郵局等等，整體社區管理佳，該社區除了聚集許多軍公教人員，也是想入主大安區門牌首購族的首選之一，未來也有機會挑戰百萬。

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