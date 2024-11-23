不想背房貸！姑姑快退休「想砸1200萬買房」　內行給建議

▲姑姑想買房，但不想貸款。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有一定的資產，不貸款、直接用現金買房好嗎？近日有網友發文透露，他姑姑快要退休了，所以想把1200萬元的存款拿去買小公寓或小套房，過上收租的生活，但是姑姑不想要貸款，因此他就想知道該如何勸對方別用現金買房呢？對此，信義房屋專家表示，以姑姑的年紀來說，這樣的選擇其實也算正常。

這名網友在Dcard上，以「想請問如何勸姑姑不要現金買房」為標題發文，提到他姑姑過去一直住在老家，所以並無買房需求，名下也無房產。現在姑姑60歲左右，因為快要退休，所以就想用1200萬元的存款買小公寓或小套房，當房東。

原PO表示，姑姑的觀念比較傳統，不想欠銀行錢，所以不願貸款，即便他細細說明貸款的好處，對方也因沒有理財投資的經驗而聽不明白。因此他就想知道，他要怎麼勸姑姑別用現金買房？讓對方知道用貸款會比較划算？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「全款買房好啊，降低現金提高被詐騙難度」、「如果姑姑不懂其他投資理財，那就現金買吧，若不想以後有什麼牽拖，勸你還是別多管閒事」、「跟你無關，小心反而被認為你在覬覦她的財產，她能用1200萬全買，她身上應該還有別的錢讓她評估自己生活不會有困難」、「全款現金買房，將來如果有週轉需求可以再用房子抵押貸款即可」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，60歲左右的年紀因為不像3、40歲一樣，往後20年仍會工作、有收入，所以確實會相對保守，不想貸款其實很正常。他認為，姑姑其實也可以多看看其他投資工具，不一定要買房，像是美債、公司債等等，如果投資報酬率更不錯，也可以納入考量。