越來越多人不婚不生「套房會變成主流？」　內行給答案

▲套房在未來會成為主流嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果與長輩同住，或是要生小孩，勢必要買比較大的房子，但近日就有網友發文拋問，如果不婚不生的人越來越多，套房會不會成為主流？貼文曝光後，引發討論。對此，信義房屋專家則直言，應該還是「2房」會比較熱門。

有網友在Dcard上，以「未來主流會變套房嗎」為標題發文，提到如果不婚不生的人越來越多，或是有越來越多人離婚，那「套房」是不是會在未來變為主流？成為多數人的首選？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「套房是沒錢的選擇吧。最起碼要1房1廳，2房更好」、「有選擇誰要住套房」、「說不會的大概平常都沒在思考過生活，未來趨勢就是新房子走低總價，中古屋買下來切成格套」、「不會，頂多小2房，看現在一堆建案出的格局就知道了，室內坪數10至15坪1+1房或2房才是主流」、「什麼原因都是假的，買不起大房只能買套房才是真的」、「我都在股市住套房」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則直言，即便有越來越多人不婚不生，2房仍是主流，「2房應該是標準品 」。至於低總價、小坪數的物件會不會在未來成為趨勢?曾敬德也認為，應該是不太會。