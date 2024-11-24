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才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉！網戰翻：好好賺錢還房貸

▲▼房子,大樓,建築,台灣建築,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO今年才剛買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人買房是為了自住，也有人是買來投資。近日有網友發文表示，他買了房子後，就碰到「打房」，今年買房的人會不會和他一樣覺得很冤枉？貼文曝光後，掀起討論，網友紛紛表示，「自住沒差，多說無益」、「我才剛上車，真的挺無奈的」。

有網友在Dcard上，以「今年買房的各位會不會很冤枉」為標題發文，提到他看到房價一直上漲，所以就在今年6月買了房，豈料才剛買，就碰到「打房」，讓他覺得很冤枉，大家都怎麼調適心情？他也自嘲是反指標，股票一買就跌，房子同樣是剛買就要跌。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「地點好，不用怕；地點差，沒救」、「我喜歡的物件怎麼都秒殺？哪裡看得出來要降了」、「反正我自己住沒差，從不在意，而且賣掉，也不一定能再買到想要的地方跟價錢」、「沒房時擔心上不了車，上車了又怕跌。自住就放寬心好好賺錢還房貸」、「早買早享受」。

還有網友則表示，「那所以你買房的心態就不是在自住，單純只是投資跟賭，有啥好調適的，就是你賭錯了」、「自住有差嗎？ 你買了還想賣了賺錢，就是投資，投資有賺有賠，跟冤枉有什麼關係」。只是也有買房自住的網友表示，「自住也是覺得很X好不好，本來成本能1000萬買到，幹嘛要花1500萬」、「超X的，就算自住也會不爽吧，買在高點誰會開心啊」。話題引發討論。

關鍵字：買房打房自住投資Dcard

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