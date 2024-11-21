台灣2025年3大危機？　詹惟中預言「房地產會跌」：已化整為零

▲詹惟中提醒2025年有3大危機。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2024年只剩1個多月，緊接著就要迎接新的一年，民眾也十分期待接下來的運勢會如何。知名命理師詹惟中就提醒，2025年會有3大危機，尤其房地產會跌，光是他手上的8間房就剩下5間，已經化整為零賣掉。

詹惟中在《新聞挖挖哇》節目分享，他去年9月份在預言今年的運勢時，就說得很清楚，2024年有2件事會發生，政治混亂、飛機出事，全世界的政治人物會屢屢遭受重大迫害，甚至生命危險。而他在2014年就預言2015年會發生船難、房市動盪和大颱風，結果加拿大、泰國、中國、越南都出現船難，由於10年為一個天干，2025年將會重覆發生和2015年一樣的事。

▲詹惟中提醒房地產會跌。

詹惟中說明，2025年為「太陰」代表月亮被遮蔽，隱含水的災難、夜晚危機、房地產共3大危機，他建議夜晚災難特別多，因此儘量不要出門；雖然現今防洪水壩做得很好，但地震可能帶來水的災難，而且河、湖、海、川也要避免去，「抓交替特別嚴重」。

最後是房地產會跌，詹惟中從很多建商口中得知，房價已經到天花板，如果下跌就是好事，可以讓沒錢買房的人逢低買進，他也是在房價低潮時買房，「所以不要有悲觀的態度去看這個事情」。

詹惟中更提到，手上8間房都有獲利，目前剩下5間，把小的賣掉換大的，更表示他真正賺錢不是算命看風水，而是靠房地產，同時強調自己也是省吃儉用換來的。

◎民俗說法，僅供參考。

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