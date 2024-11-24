社子島被「1禁令」封印　專家憂台北城被熱壞

▲占地300公頃左右的社子島兼具調節洪水與溫度的功能，專家憂心各界進駐開發，恐讓夏天的台北盆地愈發炎熱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市社子島開發案吵了20多年，近期台北市長蔣萬安喊出2027拆遷完成、2028準時動工，嚇壞了大批現有居民，深怕一紙公文來就「無家可歸」。專家直言，台北市府打著「居住正義」大旗，宣稱給購屋弱勢的年輕人「來台北有個家」，卻讓壓搾原居者成了另一批「區徵弱勢」，其實鬆開套在社子島頭上「禁限建」的緊箍，就是還給當地居民的居住正義。

台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢批評，各地「區段徵收」都宣稱具有「公益性」與「必要性」，明明最重要的是在地居民意願，竟然只被列為「審查參考」，難怪蔣萬安敢在反對聲浪不斷之下，逕行喊出2028啟動開發，忽視社子島對台北盆地通風降溫、調節風場的功能，與2050年「淨零碳排」趨勢不僅背道而馳，少了社子島的臺北盆地，「沒人敢想像夏天會多可怕」她示警說。

▲社子島自救會發起人李華萍（右）與老鄰居王先生等人，憂心忡忡地直指區段徵收不公不義，要求市府解除「禁限建令」。

政大地政系兼任教授徐世榮直言，各地政府以蓋「社宅」名義來執行區段徵收，希望博得輿論好感，也趁勢在內政部審查時「輾壓」在地居民反對聲浪，「社宅」兩字幾乎是不公不義的「區段徵收」遮羞布；社子島位於土壤液化高度潛勢區，當時1.1萬居民都被市府認定危如累卵，現在卻又更多人口引入，「難道把青年的命當韭菜？」

徐世榮說，目前社子島內舉凡道路等不少公共設施為兩旁地主捐贈，若能讓居民原地重建，可以要求配合一定比例退縮，藉此拓寬道路、重整街廓，並以原佔地規模重建。

住在社子島30年的自救會發言人李華萍也直言，社子島在1970年便已被北市府頒布「禁限建令」套牢，連基本修繕都限制重重，遑論拆屋重建，監察院也已判定違法，北市府卻依然故我毫無畏懼，簡直把監察院當「塑膠」，更不甩居民哀號。她批評，如今員山子分洪道早已完工，社子島滯洪功能已大大降低，北市府在嫌社子島房屋老舊影響居住安全之餘，卻遲遲不願鬆綁監察院認證違法的「禁限建令」，還把北面稱為「浮覆地」的7.97公頃爛泥地劃入重劃區，濫竽充數與私地主搶重劃地，更顯「區段徵收」不公不義。

70歲的在地農民王先生則指出，「生態社子島」要填土堤防9米，北市府卻連土方哪裡來計劃都提不出，他與眾多居民根本不屑北市府「恩給」，因為居住危機就是濫觴於北市府「禁限建令」，只要不公不義的禁限建令鬆綁，「我們自己有錢整理房屋」他直言。

▲北市府擬定的社子島區段徵收計畫中，私立台北海洋科技大學毫髮無損，反而當地國中小都被迫遷移，居民認為與海大背後錯縱複雜的政商關係脫不了關聯。

在地房產業者透露，在鄰近的洲美被「北士科」計畫開發逐漸成熟之際，目前關渡平原華碩總部一帶也快圈地完成，不少地產商與大財團正準備下一步轉進社子島，因此透過民代對市府施壓頻頻，台北市長蔣萬安驚天一句「2028準時開發」，恐怕也是安撫地產商壓力。其實區段徵收重劃也不是沒好處，市府提供12.9公頃土地興建集合式住宅，且鑒於北市洲美地區與桃園航空城徵收爭議，各界也放大眼睛盯著看社子島安置狀況，這便是居民與北市府談條件的最好利基，至少實際使用坪數有望「一坪換一坪」，死守老屋「反而跟自己過不去。」

內政部官員則透露，在北市大趨勢人口減少之下，社子島案開發公益性與必要性實在不高，加上位於土壤液化高度潛勢區，北市府又無法詳列開發須配合的堤防填土來源，因此即使土地徵收小組有條件通過，下一關都市計畫委員會大會也很難有進展，「蔣萬安興沖沖地喊出時間表，內政部可沒有背書喔！」這名官員直言。

台北市政府地政局則回應，社子島開發的民間統計意向數據以市府官方調查為準，迄今僅有約2.32%土地面積地主曾陳情「不參加區段徵收」，顯示大多數居民支持區段徵收開發。此外，社子島有房屋老舊耐震能力不足、防洪保護標準不足及救災動線不佳等相關問題，市府在兼顧財務自主與居民安全雙贏下，將以區段徵收優化全區住宅；至於7.97公頃堤防外土地是河川區，因為涉及防洪安全考量，必須統一徵收辦理，否則防洪設施無法完備，並不是市府拿「爛泥地」搶重劃後分配的土地。

教育局也說，未來富安國小與福安國中將遷移到「老社子島人」優先承購的住宅區附近，方便學子通學。至於台北海洋大學為何能全區保留？市府僅稱是教育部管轄，未多回應。另有關「生態社子島」計畫堤防土源，市府工務局號心度低調，並不願說明土源取得計畫。

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