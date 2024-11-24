ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

社子島被「1禁令」封印　專家憂台北城被熱壞

占地300公頃左右的社子島兼具調節洪水與溫度的功能，專家憂心各界進駐開發，恐讓夏天的台北盆地愈發炎熱。（圖／報系資料照）

▲占地300公頃左右的社子島兼具調節洪水與溫度的功能，專家憂心各界進駐開發，恐讓夏天的台北盆地愈發炎熱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市社子島開發案吵了20多年，近期台北市長蔣萬安喊出2027拆遷完成、2028準時動工，嚇壞了大批現有居民，深怕一紙公文來就「無家可歸」。專家直言，台北市府打著「居住正義」大旗，宣稱給購屋弱勢的年輕人「來台北有個家」，卻讓壓搾原居者成了另一批「區徵弱勢」，其實鬆開套在社子島頭上「禁限建」的緊箍，就是還給當地居民的居住正義。

台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢批評，各地「區段徵收」都宣稱具有「公益性」與「必要性」，明明最重要的是在地居民意願，竟然只被列為「審查參考」，難怪蔣萬安敢在反對聲浪不斷之下，逕行喊出2028啟動開發，忽視社子島對台北盆地通風降溫、調節風場的功能，與2050年「淨零碳排」趨勢不僅背道而馳，少了社子島的臺北盆地，「沒人敢想像夏天會多可怕」她示警說。

社子島自救會發起人李華萍（右）與老鄰居王先生等人，憂心忡忡地直指區段徵收不公不義，要求市府解除「禁限建令」。（圖／方萬民攝）

▲社子島自救會發起人李華萍（右）與老鄰居王先生等人，憂心忡忡地直指區段徵收不公不義，要求市府解除「禁限建令」。

政大地政系兼任教授徐世榮直言，各地政府以蓋「社宅」名義來執行區段徵收，希望博得輿論好感，也趁勢在內政部審查時「輾壓」在地居民反對聲浪，「社宅」兩字幾乎是不公不義的「區段徵收」遮羞布；社子島位於土壤液化高度潛勢區，當時1.1萬居民都被市府認定危如累卵，現在卻又更多人口引入，「難道把青年的命當韭菜？」

徐世榮說，目前社子島內舉凡道路等不少公共設施為兩旁地主捐贈，若能讓居民原地重建，可以要求配合一定比例退縮，藉此拓寬道路、重整街廓，並以原佔地規模重建。

住在社子島30年的自救會發言人李華萍也直言，社子島在1970年便已被北市府頒布「禁限建令」套牢，連基本修繕都限制重重，遑論拆屋重建，監察院也已判定違法，北市府卻依然故我毫無畏懼，簡直把監察院當「塑膠」，更不甩居民哀號。她批評，如今員山子分洪道早已完工，社子島滯洪功能已大大降低，北市府在嫌社子島房屋老舊影響居住安全之餘，卻遲遲不願鬆綁監察院認證違法的「禁限建令」，還把北面稱為「浮覆地」的7.97公頃爛泥地劃入重劃區，濫竽充數與私地主搶重劃地，更顯「區段徵收」不公不義。

70歲的在地農民王先生則指出，「生態社子島」要填土堤防9米，北市府卻連土方哪裡來計劃都提不出，他與眾多居民根本不屑北市府「恩給」，因為居住危機就是濫觴於北市府「禁限建令」，只要不公不義的禁限建令鬆綁，「我們自己有錢整理房屋」他直言。

北市府擬定的社子島區段徵收計畫中，私立台北海洋科技大學毫髮無損，反而當地國中小都被迫遷移，居民認為與海大背後錯縱複雜的政商關係脫不了關聯。（圖／方萬民攝）

▲北市府擬定的社子島區段徵收計畫中，私立台北海洋科技大學毫髮無損，反而當地國中小都被迫遷移，居民認為與海大背後錯縱複雜的政商關係脫不了關聯。

在地房產業者透露，在鄰近的洲美被「北士科」計畫開發逐漸成熟之際，目前關渡平原華碩總部一帶也快圈地完成，不少地產商與大財團正準備下一步轉進社子島，因此透過民代對市府施壓頻頻，台北市長蔣萬安驚天一句「2028準時開發」，恐怕也是安撫地產商壓力。其實區段徵收重劃也不是沒好處，市府提供12.9公頃土地興建集合式住宅，且鑒於北市洲美地區與桃園航空城徵收爭議，各界也放大眼睛盯著看社子島安置狀況，這便是居民與北市府談條件的最好利基，至少實際使用坪數有望「一坪換一坪」，死守老屋「反而跟自己過不去。」

內政部官員則透露，在北市大趨勢人口減少之下，社子島案開發公益性與必要性實在不高，加上位於土壤液化高度潛勢區，北市府又無法詳列開發須配合的堤防填土來源，因此即使土地徵收小組有條件通過，下一關都市計畫委員會大會也很難有進展，「蔣萬安興沖沖地喊出時間表，內政部可沒有背書喔！」這名官員直言。

台北市政府地政局則回應，社子島開發的民間統計意向數據以市府官方調查為準，迄今僅有約2.32%土地面積地主曾陳情「不參加區段徵收」，顯示大多數居民支持區段徵收開發。此外，社子島有房屋老舊耐震能力不足、防洪保護標準不足及救災動線不佳等相關問題，市府在兼顧財務自主與居民安全雙贏下，將以區段徵收優化全區住宅；至於7.97公頃堤防外土地是河川區，因為涉及防洪安全考量，必須統一徵收辦理，否則防洪設施無法完備，並不是市府拿「爛泥地」搶重劃後分配的土地。

教育局也說，未來富安國小與福安國中將遷移到「老社子島人」優先承購的住宅區附近，方便學子通學。至於台北海洋大學為何能全區保留？市府僅稱是教育部管轄，未多回應。另有關「生態社子島」計畫堤防土源，市府工務局號心度低調，並不願說明土源取得計畫。

延伸閱讀
「社」宅淪胭脂3／從博弈特區、賽馬、輕軌花都到台北曼哈頓　揭社子島被畫虎爛滄桑史
山羌屠夫1／直擊山間精靈成血腥商品　越配「冰箱都是屠體」臉書囂張賣
愛追星1／美妝網紅Cindy人紅成箭靶　朝聖Stray Kids演唱會挨批

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸學者：昔中國房價快速增長成經濟負擔「記取教訓不是回到過去」

中國房地產市場在官方連續刺激措施下會否振衰起敝備受關注，有學者稱「市場不可能回到以前價格快速增長的時代」，而過去房價快速攀高造成日後經濟的負擔，要以此為教訓，讓房市回穩，但不是回到過去。

2分鐘前

社子島被「1禁令」封印　專家憂台北城被熱壞

台北市社子島開發案吵了20多年，近期台北市長蔣萬安喊出2027拆遷完成、2028準時動工，嚇壞了大批現有居民，深怕一紙公文來就「無家可歸」。專家直言，台北市府打著「居住正義」大旗，宣稱給購屋弱勢的年輕人「來台北有個家」，卻讓壓搾原居者成了另一批「區徵弱勢」，其實鬆開套在社子島頭上「禁限建」的緊箍，就是還給當地居民的居住正義。

23分鐘前

房市餅變小了！他點名「1類房仲」：接下來將面臨直接的挑戰

央行日前祭出第7波房市管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，就有人好奇「房仲業會不會有倒閉潮？」一名資深房仲就指出，倒閉潮應該不會那麼快發生，「只是市場餅變小了，能分杯羹的人自然就減少了。」

32分鐘前

新莊市區核心「新月大河」　擁塭仔圳重劃區及副都心帶動展潛力

近年來新莊區房地產市場持續升溫，成為購屋族的熱門選擇，尤其新莊市區不僅擁有豐富的生活機能，還有便利的交通，加上未來塭仔圳重劃區的發展及副都心的帶動，展現出巨大的發展潛力。

50分鐘前

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉！網戰翻：好好賺錢還房貸

有些人買房是為了自住，也有人是買來投資。近日有網友發文表示，他買了房子後，就碰到「打房」，今年買房的人會不會和他一樣覺得很冤枉？貼文曝光後，掀起討論，網友紛紛表示，「自住沒差，多說無益」、「我才剛上車，真的挺無奈的」。

1小時前

北市交易量10大中古社區曝　冠軍在萬華「每月成交逾6件」

台北市交易量最大的10中古社區排行曝，其中第一名為萬華「台北晶麒」，1~9月成交56戶，平均每月成交超過6戶。專家表示，交易量大的社區，大多規劃小坪數，一來是社區量體大，二來是出租投報佳，吸引投資置產客。

2小時前

力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢　網問：以後跌最兇？

高雄近年因台積電來楠梓設廠，房價扶搖直上，入手門檻已不低，不少楠梓漢入手行情達4字頭，央行宣布第7波信用管制後，網友在PTT房版不解發問，「5年前1坪不到20萬元，現在翻了1倍，真的有人買的下去嗎？之後高雄跌最兇的地方應該就這了，對吧？」

4小時前

越來越多人不婚不生「套房會變成主流？」　內行給答案

如果與長輩同住，或是要生小孩，勢必要買比較大的房子，但近日就有網友發文拋問，如果不婚不生的人越來越多，套房會不會成為主流？貼文曝光後，引發討論。對此，信義房屋專家則直言，應該還是「2房」會比較熱門。

6小時前

營建業出現綠色焦慮　「台北101」示範1年能省1億

面對淨零排碳期限逼近，近期不少營建業者出現綠色焦慮，面對企業ESG議題，要接軌國際大勢要投入多少成本？可以回收嗎？台北101大樓租賃部永續發展經理楊依萍用最直接的節能議題表示：「101這10幾年來共進行50多個節能專案，每一年能省下1億多元。」

6小時前

一中地標級麥當勞舊址　開價8.8億求售

台中市一中商圈「地標級」麥當勞在去年5月宣告熄燈後，一度傳出開價2.4億元求售，不過後續證實2.4億元物件為舊麥當勞旁的原康是美店面，至於舊麥當勞近期則是以月收300萬元以上、開價8.8億元在市場求售。

8小時前

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣2025年3大危機？　詹惟..

一中地標級麥當勞舊址　開價8...

姑姑快退休「想砸1200萬買房..

大安區3大國宅身價飆　僅剩1社..

今年7大案總銷600億全賣光　..

套房未來會變成主流？　內行給答..

北市今年成交「最老屋齡111年..

力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢..

100公尺擠15家！　高雄「手..

陳炳辰／龍年房市擺爛尾　建商裝..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸學者：讓房市回穩，但不是回到..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

新莊核心「新月大河」　擁塭仔圳..

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉..

北市交易量10大中古社區曝　冠..

力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢..

套房未來會變成主流？　內行給答..

營建業出現綠色焦慮　「台北10..

一中地標級麥當勞舊址　開價8...

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366