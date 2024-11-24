力挺護國神山！搶當4字頭楠梓漢　網問：以後跌最兇？

▲不少楠梓漢購屋入手行情達4字頭，央行宣布第7波信用管制後，有網友在PTT房版發問，之後高雄跌最兇的地方應該就這了，對吧？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年因台積電來楠梓設廠，房價扶搖直上，入手門檻已不低，不少楠梓漢入手行情達4字頭，央行宣布第7波信用管制後，網友在PTT房版不解發問，「5年前1坪不到20萬元，現在翻了1倍，真的有人買的下去嗎？之後高雄跌最兇的地方應該就這了，對吧？」

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原PO在PTT以「真的有人楠梓買到4字頭嗎？」發問，認為房市最近明顯降溫，楠梓漢討論度也降低，1坪20萬元不到的地方，5年內翻了1倍，真的有人買的下去嗎？之後高雄跌最兇的地方應該就這了，對吧？還是台積工程師有剛需撐得起來？

引來不少網友熱議，有網友不看好楠梓房價，直言「30楠梓漢Respect!」、「楠梓4字頭剛好死死死。」、「楠梓40喔？哈哈哈哈~~~敬你是一位勇者。」、「套死新氰胺小白了。」、「市中心一堆空房不買跑去買40的楠梓。」

也有認同楠梓房價的網友分析，「5年後回頭看，你會發現40很便宜。」、「台積非主管薪資中位數200多萬耶！40很貴嗎？」、「你再想想楠梓5字頭都出現了，4字頭早就不足為奇。」

年份 成交量 均價 最高價 最高價社區 2024 1979件 33.7萬 53.4萬 高大之森 2020 1534件 16.7萬 20.5萬 漾City II

▲楠梓5年房價比較。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

高雄楠梓區受台積電設廠利多激勵，不少楠梓漢搶上車，根據實登統計，楠梓區今年預售大樓共成交1979件，均價33.7萬元，最高價達53.4萬元。若與5年前相比，2020年成交量為1534件，均價為16.7萬元，最高價為20.5萬元，短短5年，均價出現高達1倍的漲幅。

儘管今年有楠梓漢5字頭仍上車，不過在央行9月19日祭出第7波信用管制後，買氣大幅重挫，來客量、成交量接連下滑。高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，因為各項土地、原料和人工成本，仍然居高不下，預售案賣得是未來價，下修空間不大。

在地仲介透露，近來買氣直跌，不少民眾期待房價謝跌持續觀望，由於5年前屋主取得成本低，也有屋主願意少賺脫手，與上半年成交價出現5~10%的跌幅，不過即便是相對降價，屋主還是獲利離場。

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