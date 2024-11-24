新莊市區核心「新月大河」　擁塭仔圳重劃區及副都心帶動展潛力

▲新莊市區核心「新月大河」擁塭仔圳重劃區及副都心帶動發展潛力，受到首購與換屋族關注。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

近年來新莊區房地產市場持續升溫，成為購屋族的熱門選擇，尤其新莊市區不僅擁有豐富的生活機能，還有便利的交通，加上未來塭仔圳重劃區的發展及副都心的帶動，展現出巨大的發展潛力。

▲「新月大河」周邊除了有重新橋、大漢橋與新北大橋這三條大橋連通之外，還有兩條貫穿南北的64、65號快速道路，交通往返更便利。（圖／新月大河提供）

房產專家田大全提到，「這幾年新莊的房地產市場發展一直都非常穩定，除了有重新橋、大漢橋與新北大橋這三條大橋的連通之外，它還有兩條貫穿南北的快速道路，就是64、65號快速道路，另外新北市政府也針對新月橋旁邊的高灘地規劃了一個非常大的『大河之舟』的大型開放空間，也大幅提升了這個地方生活環境品質和舒適性。新莊副都心其實我們可以看到很多的上市櫃公司進駐，已經有許多國際型的企業也在這裡設點，未來再加上飯店和一些生活機能，我們可以看到風貌已經完全不同了，而對於新莊傳統市中心的帶動效應，甚至都市更新的變化，它的能量是非常值得期待的。不管房地產政策怎麼樣改變，我覺得真正想要買到好房子，其實可以利用這個相對比較平靜的時間，好好的進場去挑選一個交通便利、未來發展前景比較成熟的地方。」

▲▼商圈機能成熟，還有IKEA、好市多等大型設施帶來便捷生活。（圖／新月大河提供）

而近期特別是在新莊市區都心區推出的「新月大河」，讓住戶能同時享受便捷的生活機能與河岸景觀的綠意生活，受到首購與換屋族矚目。專案副理鍾尚卉說，「『新月大河』基地面積為560坪，規劃20到30坪，2至3房的產品，提供充足的居住空間。『新月大河』位於新莊市區的核心，住戶可以同時享受新莊中正路商圈、廟街商圈、豐年市場的繁華便利，還有好市多、IKEA、輔大醫院等大型設施帶來的便捷生活。」

▲▼「新月大河」基地面積560坪，規劃20到30坪，2至3房產品，受到許多首購與換屋族群熱烈詢問。（圖／記者謝盛帆攝）

同時強調坪效運用，提供開闊靈活的生活空間，搭配精品等級建材設備，讓住戶享受愜意的居住環境。專案副理鍾尚卉補充，「『新月大河』採用黃金級綠建築與黃金級智慧建築設計，為住戶提供節能環保的居住體驗，此外『新月大河』還擁有豐富的公設，為住戶帶來舒適與便利的社區生活。」「新月大河」以其優越的地理位置、完善交通與生活機能，加上環保與智慧建築設計，不僅成為購屋族心中首選，未來潛力也持續看漲。