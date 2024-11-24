美房貸利率估未年幾年維持6％　反對買賣雙方帶來好處

▲美房貸利率未來幾年恐難回落太多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導，

美國30年固定房貸利率在11月14日當周略降至6.78%，與前一周的6.79%相比變動幅度不大。儘管利率仍處高位，專家認為穩定的利率對房市可能是好消息。

綜合外電報導，全國房地產經紀人協會（NAR）副首席經濟學家勞茲（Jessica Lautz）表示，穩定的房貸利率減少市場不確定性，有助於買家規劃預算，尤其在過去幾周利率頻繁波動後，這樣的趨勢更加受歡迎。

秋季期間，房貸利率曾因市場預期聯準會（Fed）降息而下降，但近期利率再次上升，與10年期國債收益率變動密切相關。市場普遍認為，川普當選總統後的政策，如增加經濟增長與財政支出，將推動通膨壓力上升，間接影響房貸利率。

選舉結果塵埃落定，房貸利率可能逐步回落。勞茲認為，雖然利率短期內仍可能波動，但不會出現大幅下降到5%以下的情況，預測未來幾年將維持在6%左右。

另一方面，Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，強勁的經濟增長讓聯儲局有空間審慎調整利率政策。如果未來進一步降息，房貸利率可能受到間接壓力而下降，但這仍取決於經濟增長和政府赤字的走勢。

穩定的利率對買房者和屋主均帶來潛在好處：

1. 買家：穩定的利率讓買家能更安心規劃預算，尤其在冬季競爭減少的情況下，可能增加買房機會。

2. 屋主：若去年以更高利率（約8%）貸款的屋主，現在可考慮再融資以降低每月還款額。然而，再融資需考慮相關成本，通常約為貸款金額的2%至6%。

專家建議，買家與屋主應密切觀察利率走勢，並與貸款機構討論是否有適合自身的再融資或購房策略。