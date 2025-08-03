5年撥出近25公頃國有地！社宅、長照、托嬰都有地蓋

▲國產署配合推動社會住宅、長照設施及幼兒教育機構的建置，過去5年多共釋出逾20公頃土地供使用。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

財政部國有財產署日前表示，為加速公共建設推動與社會福利政策落實，國有財產署（簡稱國產署）近年積極協助中央及地方機關依法撥用國有不動產，活化國有資產、優化資源配置，帶動全國整體發展，滿足社福需求。

根據國產署統計，近5年來已協助各機關撥用取得國有土地近5萬筆，總面積超過7千公頃。其中，針對社會關注的住宅、長照與教育等社福政策，國產署也提供支持，以具體成果來看，社會住宅方面已撥用29筆土地，面積達5.53公頃；長照機構則提供34筆土地與5筆房地，共13.53公頃；另為強化幼托教育資源，也撥用5筆土地與1筆房地，合計3.18公頃。此舉不僅滿足地方需求，也實踐世代共融理念。

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▲近5年國產署協助機關撥用取得社宅、長照機構及幼托教育所需國有不動產之數量及面積。（圖表／財政部國有財產署）



國產署表示，為強化國有土地管理效能與權責明確性，該署持續推動簡化撥用及移交程序。針對如河川區域、國家公園、海堤、水利設施等無涉爭議的非公用國有土地，國產署採「會同辦理管理機關變更登記」方式移交給實際使用機關，減少行政流程。近五年已完成約3萬筆、近4千公頃土地的移交，進一步促進地方建設、河川治理、生態保育與農田水利永續經營。

未來，國產署將持續優化撥用與移交機制，積極協助機關取得公共建設所需不動產，實現國有財產有效運用，並讓政策成果真正惠及全民。