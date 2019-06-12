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釘子戶要13億才搬家！4000萬補償不滿足　16年過去…淒涼下場曝光

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▲ 這棟3層樓房屋位於重要位置，屋主過去曾向建商要求高價補償金 。（圖／翻攝自微博／茫茫大海3D）

大陸中心／綜合報導

為了都市開發的規劃，廣東深圳有建商曾在2002年告知羅湖區一帶的居民「需要對部分房子進行拆遷」。儘管多數居民都在建商通知後陸續搬走，但仍有一戶人家堅持「不搬遷」，甚至趁機一口氣向建商要求高達人民幣3億元（約新台幣13億元）的補償金。當然，建商也不是省油的燈，索性改變計畫，如今讓這堅守房屋16年的「釘子戶」後悔莫及。

根據《每日頭條》報導，建商當年在向羅湖區一帶的居民告知「都更計畫」，並承諾給每戶100萬 （約新台幣453萬元）的賠償金後，大部分的居民都相當配合，一一搬離。不過，唯有一間3層樓住宅的屋主，堅稱自己房子的位置優越，不打算搬走，即便建商願意特別給出1000萬的賠償金（約新台幣4530萬元），他仍不妥協，甚至回應建商「考慮到未來增值的部分，除非支付3億元的補償金，否則絕對不會走。」

▲ 建商略過不願配合的釘子戶，直接對周遭其他房屋進行改建。（圖／翻攝自微博／茫茫大海3D）

在雙方多次溝通未果的情況下，建商最後決定「談不攏就算了」，索性修改原先設計圖，直接忽略掉這「釘子戶」，針對周遭的其他房屋進行拆遷、改建。就這樣16年過去了，如今羅湖區高樓林立，從老舊、沒有生氣的小漁村，搖身一變成為繁榮的高品質住宅區，就只有這戶人家的房屋依然保持著「殘破老舊」的面貌，在高樓大廈的環繞之下，顯得格格不入，也相當淒涼。

有網友對此留言表示，「在10幾年前，1000萬元的補償金可說是相當龐大的一筆數字，屋主當時如果有同意建商的開價，早就能用這筆錢購入一間舒適的新家，現在地價也翻了好幾倍。但這屋主實在太貪心，所以最後不但一分錢都沒有拿到，還只能繼續住在這樣簡陋的屋子裡。」

▼ 「釘子戶」堅持不搬遷，16年過去，如今在一排高樓大廈中顯得相當突兀。（圖／翻攝自微博／茫茫大海3D）

關鍵字：深圳釘子戶廣東

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