買2間透天厝「以為會暴漲」　他曝7年後價格！網秒點1問題

▲原PO抱怨房價漲幅太小。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來房價持續攀升，不少人認為疫情前入手房產的民眾，如今都賺得盆滿缽滿，但有網友表示，2018年就買了兩間透天厝，大約一千多萬元，但7年過去了，只漲了300萬元，甚至連2000萬元都不到。對此，網友點出關鍵，「就是買錯地方而已」。

一名網友Dcard發文，早在2018年就購入2間三十幾年透天厝，當時這類物件的價格約在1萬元左右，沒想到7年過去，房價僅上漲了200至300萬元，甚至連2000萬元的門檻都碰不到。

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他不禁懷疑，是否房屋一旦超過30年，增值空間就變得有限，導致即使面對通膨影響，也無法像其他類型房產一樣大幅上漲，「所以根本沒有什麼疫情前隨便買，現在都賺爛的說法？」

對此，網友表示，就是地點買得不好，「很簡單呀，地點不好，會一直漲的地方就是這個地方有有錢人持續移入」、「我跟你同一時間買的，我才買900，去年變2500賣掉，誰叫你買蛋殼」、「買錯地方而已，新竹東區這邊30年透天，五年前1000萬出頭，現在2500萬起跳」、「地點問題，五年前買在大里的，現在很多都漲到將近2倍了」。

也有網友搖頭，「鄉下老透天基本沒救」、「40年郊區透天，你自己都不想買的物件，期待能高價脫手，房蟲真以為隨便買隨便賺哦」、「這樣快40年的誰要買，現在夯的是預售屋」。