亞昕砸3.1億元　包軌買進台中第一豪辦

▲亞昕集團（5213）公告，以總價3.12億元取得「聯聚中雍大廈」12層樓整層，共計約537坪（含10車位）。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中目前成屋最高樓、位於七期的豪辦「聯聚中雍大廈」再迎新買方，亞昕集團（5213）公告，以總價3.12億元取得「聯聚中雍大廈」12層樓整層，共計約537坪（含10車位）辦公室，未來預計當作台中辦公室。

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「聯聚中雍大廈」再迎新買方，過去該案吸引包含玉山金控、九興控股、百和興業、全成製帽、億豐工業、富士松集團、大慶證券及統一集團進駐，多數為買斷自用，戶戶上億元的交易紀錄，霸榜商辦市場，如今再迎來亞昕建設。

亞昕集團日前才宣布重壓台中房市，上半年推出3大新案，包括北屯14期重劃區「洲際段新案」規劃22~38坪產品、總銷40億元，同樣14期「榮德段新案」總銷45億元，以及南屯區「五權西路案」規劃16~35坪、總銷71億元，該案因緊鄰捷運南屯站，周邊涵蓋COSTCO南屯店、IKEA、大墩商圈等生活機能，合計6案共計486億元。

亞昕集團透露：「因深耕台中因推案量大，目前辦公室僅135坪，基於員工上班擴編的需求，才在台中佈局深耕。」

▲此次以1車位用300萬元計價，拆車單價大概65萬元，算是買得漂亮，算得到位，很會買。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，此次亞昕集團並非向聯聚建設購買，而是與自然人交易，經查該戶為來自南投自然人、北市自然人，過去整層入手價分別1.33億元、1.38億元，總價為2.71億元，此次亞昕集團加價近4000萬元出手，也讓屋主笑著離場。

七期房仲謝兒政：「此次以1車位用300萬元計價，拆車單價大概65萬元，相較於最高單價9字頭，因為目前台中Ａ辦價格都已破8、9字頭，且預售商辦價格也衝高到百萬元大關，且整併2間不同自然人物件，算是買得漂亮，算得到位，很會買。」

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