新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

▲板橋為新北市人口最多的行政區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

人口紅利為支撐房市重要因素！最新一集《地產詹哥老實說》邀請東森房屋研究中心經理葉沛堯，他分析新北人口最多的3區板橋、新莊、中和房市發展，其中除了板橋房價為新北第一，其他2區對比周圍行政區，反而房價相對親民。

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葉沛堯表示，支撐房市的鐵三角是人口紅利、公共建設、交通動線，其中人口尤其重要，基本上只要有人口紅利的地方，就會帶動公共與交通建設，購屋需求存在，就能支撐房市表現。

觀察新北市人口最多的3區，分別是板橋區55萬人、新莊區42萬人、中和區40萬人。其中，板橋人口多的原因，首先府中商圈為原舊火車站，發展得早，機能成熟，之後又有新板特區誕生，形成5鐵共構無敵交通機能，市府、百貨商場都在此，形成類似信義計畫區的型態。

不過，葉沛堯表示，板橋為新北房價最貴的一區，核心地段預售案單價已來到120萬元水準，若小資族想進駐板橋，大多會先考慮小坪數的中古屋。

▲葉沛堯表示，新莊也是早期發展的區域，後期又有大面積重劃區導入。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於新莊，葉沛堯表示，該區也是發展早的區域，之後又有大面積的重劃區導入，像是副都心、頭前重劃區，也有百貨商場，交通方面該區有3條捷運通過，包括橘線、機捷、環狀線，公車路線又多，交通非常便利，另外房價對比鄰近的三重也相對親民，公寓5字頭、中古大樓華廈每坪約60~70萬元，新案則在8字頭。

至於中和，葉沛堯表示，該區廠辦多、上班人口多，像是家美工業區、遠東世紀廣場等等都帶來龐大居住需求，且房價對比鄰近的新店、永和也相對親民，該區新案目前最高價為國泰指標案，單價破80萬元，但對比永和百萬行情仍相對便宜。

▲新莊房價比三重親民，中和房價則比永和、新店親民。（圖／ET資料照）

為何三重、永和人口比較少，但房價還是比較貴？葉沛堯說：「除了支撐房市的鐵三角，地理位置還是相當重要，這2區都是新北第一環，而新莊、中和則屬於第二環。」

總結來說，葉沛堯建議：「消費者買房可把人口當作一大指標，具備人口紅利，就有需求，也帶動勞動力，隨之而來的還有各種商業機能。」