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房仲求神助！「樹中土地公」爆紅　麻糬多到神明降駕喊停

記者張雅雲／高雄報導

時機歹歹，不少房仲成交掛蛋，高雄有間「樹中廟土地公」是高雄最小的土地公廟，且24小時可拜。有業務透露，第一次拜完後有達到業績目標，之後每月都會固定去還願，該廟透露，不少業務都會準備麻糬，恭請土地公保佑，多到連土地公都降駕「不要再放麻糬了。」

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▲▼ 樹中廟,土地公,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲時機歹歹，不少房仲成交掛蛋，高雄有間「樹中廟土地公」吸引不少業務前去拜拜。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「樹中廟土地公」位於苓雅區青年二路，是高雄最小的土地公廟。（圖／記者張雅雲攝）

「樹中廟土地公」位於苓雅區青年二路，主祀福德正神，是高雄最小的土地公廟，而該廟旁邊就是停車場，根據謄本顯示，該地約271.9坪，為商五用地，地主為台灣銀行，從1962年就持有至今，土地公廟則未保存登記。

作為地方守護神的「伯公」，這座小廟吸引無數信徒前來拜拜，根據該廟志工表示，當初開發土地時，有在地人在大榕樹下建廟，供奉土地公，至今最少也有40幾年，而榕樹仍矗立廟前，且24小時可拜，有不少業務特地下班後，過來恭請土地公保佑助成交。

▲▼ 樹中廟,土地公,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲前輩會推薦業務到土地公廟上香，他會在金紙上擺放名片，祈求土地公幫忙。（圖／記者張雅雲攝）

聯筑廣告業務部副理林聖育表示，幾年前曾在土地公廟許願後，當月成功賣出3戶，從此他每月固定到土地公廟上香、奉上金紙，並持續祈求業務順利。

林聖育透露，每次拜拜時，他會詳細向土地公報告目前銷售的建案、地址，以及現場業務團隊狀況，「會跟土地公說得很清楚，比如在哪個建設公司、賣哪個社區，甚至連同事是誰都會提到，祈求順利銷售。」

▲▼ 樹中廟,土地公,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲拜土地公時，民眾特別準備麻糬作為供品。（圖／記者張雅雲攝）

東昶璟房仲企業有限公司業務吳凱文表示，最近受到央行信用管制，造成房市交易量持續低迷，也有同業長達數月「零成交」，在店長對開發、成交件數有所要求下，前輩就會推薦到土地公廟上香，他會在金紙上擺放名片，祈求土地公幫忙。之後業務成交也變得更順利，客戶品質也有所提升，「我會跟土地公許願，希望月月有成交，客戶質感更好。」

林聖育透露，每年土地公生日時，會遵循長輩的傳統，特別準備麻糬作為供品，因為據說土地公特別喜歡，又有「黏錢招財」的吉祥寓意。

  樹中廟土地公小檔案
位置 高雄市苓雅區青年二路
主祀神祇 福德正神（土地公、伯公）、仙樹爺、萬聖爺、虎爺公等
特色 高雄最小的土地公廟，24小時開放拜拜
歷史 至少40年
地主 台灣銀行（1962年起持有）、土地公廟未保存登記

▲樹中廟土地公小檔案。（ETtoday製表）

而該廟志工透露，每年農曆2月2日、8月15日伯公生日，土地公神桌前，信徒都是準備麻糬獻給土地公，拜完常常不帶回去就放在廟裡，有次伯公降駕時特地透過乩身說：「麻糬看得很膩，不要再買了，拜拜用自己喜歡的食物就好，拜完記得拿回去吃平安。」成為高雄獨特的信仰地標。

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關鍵字：高雄土地公房仲拜拜樹中廟最小土地公廟代銷

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