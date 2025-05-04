終於等到！淡海輕軌二期「突破卡關」　縮短一年拚通車

▲淡海輕軌第二期路網圖。(圖/新北市政府提供)
記者陳致平／新北報導
為了更完善淡水地區整體捷運路網，新北市政府捷運工程局先行啟動「淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程」，並且已順利發包，接續下半年開工，預期能提早解決未來主體工程施工障礙，有效縮短約1年的捷運施工時間。
新北市府宣布，淡海輕軌第二期修正計畫已於2025年4月21日再度提報行政院審議，期望中央能儘速核定，讓主體工程能順利興建。
新北捷運局長李政安表示，已經決標的淡海二期先期統包工程，主要內容為中正路32巷至中正路二段51巷間的道路改善、道路拓寬、管線遷移及二期路網軌道鋪設等工程，能提早排除捷運主體工程施工的障礙，避免再次施工影響淡江大橋通車後車流，預計有效縮短淡海輕軌第二期施工約1年的時間。
新北捷運工程局補充，淡海輕軌由交通部規劃，核定後交由新北市政府興建與營運，並分為二期興建，其中淡海輕軌藍海線第一期已於2020年11月15日營運通車。
▲淡海輕軌藍海線提供淡海新市鎮居民另一種交通方式。（圖／資料照）
然而，淡海輕軌二期原本規劃行經老街，因地方民意歧見，新北市府接手後多次與地方溝通，2020年獲得共識改採河岸方案，歷時3年半8次提報交通部修正計畫，終於審查通過，接續送行政院審議，目前已第3次提報，盼中央審議能更順遂並儘速核定，讓淡海輕軌第二期順利在行政院核定後5年完工，為地方交通與區域發展注入新動能。
新北淡水房市討論度近幾年大幅提升，受惠於淡海輕軌藍海線已通車，接軌北捷紅樹林站，為區域交通帶來話題和正面效益；另外興建中的淡江大橋順接64、61快速道路，直達新北市區、漁人碼頭和國際機場等交通建設更新，皆有助解決淡水上下班通勤人潮問題。市調顯示，若之後藍海線第二期順利通車，後續房價亦具備增值潛力。
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