高雄老牌江浙餐廳將4度熄燈　87歲老闆曝歇業主因

▲高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓，曾經3開3關，老闆朱金鴻今年87歲再度表示，5月底租約到期後，就結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓，曾3度歇業、3度重新開幕，上一次是2022年回聘昔日老員工，第3次重新開業，老闆朱金鴻今年87歲，近期再度表示，該店5月底租約到期後，就結束營業，歇業主因就是「年齡到了。」

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祥鈺樓位於高雄苓雅區三多路，經營40年，曾歷經3次歇業、3次重開，店內最招牌的菜色，就是道地江浙菜，最多人點的乩點菜色如醃篤鮮、鱔糊、蔥油餅等，之前歇業期間，就有不少老顧客不斷敲碗希望祥鈺樓回歸。

上一次2022年第3度關門歇業，當年8月再度復業，沒想到祥鈺樓老闆朱金鴻再度透露，因租約到期，只營業到5月31日，在地人紛紛直呼捨不得，今年中秋節就吃不到高雄少見的蘇氏月餅，震驚老顧客。

▲祥鈺樓老闆朱金鴻表示，餐廳承租多年，租約到期後不再續約，與租金、缺工都無關。（圖／ETtoday資料照）

朱金鴻表示，餐廳承租多年，月租金18萬元，租約到期後不再續約，與租金、缺工都無關，店內老員工都很穩定，主要是因為「年齡到了、要退(休)了，精力有差。」朱金鴻指出，餐廳為中午、晚上兩頭班，營業時間長，年輕人多缺乏耐心從基層學習手藝，傳承也不易。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，該店位於三多商圈，商業機能發達，1樓店面租金單價約800~1000元，2樓以上租金單價約400~500元。

據了解，該店占地2~3樓，坪數合計約700坪，江炳賞分析，一般來說，2樓店面的租金行情，通常是同區1樓店面的對折，因能見度相對1樓低，租金負擔相對輕鬆，所以在高租金商圈不少店家向上承租。在地仲介說：「若以祥鈺樓面積來看，租金其實不算貴，也算略低於區域行情。」

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