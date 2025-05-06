歐洲房市Q1復甦亮眼！　美關稅政策不確定性籠罩

▲歐洲房地產復甦。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

商用地產集團CBRE最新研究，歷經多年低迷後，歐洲房地產市場正快速復甦。2025年第一季歐洲房地產投資總額年增6％至450億歐元（約新台幣1兆5648億元），而過去12個月的總投資額則年增25％，達到2130億歐元（約新台幣7兆4150億元）；然而因美國政策而動盪的全球經濟環境，是歐洲房市前景未知的一片大烏雲。

報告指出，各類房地產資產皆出現資金流入，其中以住宅與學生宿舍等生活型資產增幅最大，年增43％，被視為跨境投資者首選標的。零售類資產則緊追在後，年增31％，2025年首季單季增幅達26％，為所有類別之冠。

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飯店、工業與物流空間以及辦公室等類別也均有顯著成長，年增幅分別為23％、19％與16％；唯有醫療類資產在此期間呈現投資額下滑。

這些數據與英國地產公司Rightmove稍早的觀察一致。該公司表示，英國在辦公室、工業與零售類房地產的第一季投資亦出現明顯回溫。

歐洲房市自2024年起展現復甦跡象，歐洲央行與英國央行相繼調降利率，使市場信心提升、經濟成長前景改善，進一步提振投資人信心。

不過，CBRE也警告，全球經濟情緒近期出現惡化，其中美國新一波關稅政策正成為重大衝擊來源，可能抑制投資意願。

CBRE歐洲資本市場負責人克里斯・布雷特（Chris Brett）表示：「2025年開局穩健，零售、生活與辦公資產尤為吸引投資者。但在當前快速變化的總體經濟環境下，預期買賣雙方將採取更為審慎的態度應對市場波動。」

國際貨幣基金（IMF）上週將2025年全球經濟成長預估下修至2.8％，較先前預估下降0.5個百分點，並點名美國關稅政策是「重大負面衝擊」。IMF同時也將歐元區今年經濟成長預估自1％下修至0.8％。