女整理房間「破牆驚見密室」　房東20年不知情

▲女子整理房間期間，發現租屋處有個秘密空間，就連房東也不知道。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女網友在外租屋生活，租金便宜、地理位置也不錯，但家中就是有些奇怪的老式壁櫥和厚牆，沒想到在入住一段時間重新整理臥室時，她突然發現屋中有個至少20年沒人發現的秘密，那就是屋中有個密室，且位置就在臥室衣櫥的後方，房東得知後感到驚訝。

鏡報報導，女子的租屋處是棟古老建築，在整理臥室期間決定處理衣櫥後方看起來有些奇怪的板子，她的男友動手撬開發現後面是一道牆，但敲牆壁的聲音聽起來是空心的。女子對著牆壁到處敲，終於找到一塊鬆動之處，經過一番努力成功破開這道牆，也發現牆的後方是沒有窗戶的小空間。

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▲租屋處秘密空間的位置，就在女子衣櫃的後方。（示意圖／VCG）



這處空間大小相當於一個大型步入式衣櫥那樣，裡面有一把老舊木椅以及一堆1970年代的發黃報紙。女子透露，看到眼前的景象其實有些害怕，後來致電房東詢問此事，「房東和我一樣驚訝，他有這間房子已經20年了，根本不知道屋裡有這樣的密室。」

事後，女子動手清理這個空間，把此處打造成閱讀小角落。但她也說，「我還是想知道是誰建造這個房間，以及為何要把這裡封起來」。