在地人出手！　礁溪鬧區整棟娛樂城9280萬賣出

▲礁溪湯圍溝「巨城電玩」（現更名為冠城）整棟以近1億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

礁溪湯圍溝「巨城電玩」（現更名為冠城）整棟以近1億元交易，成為近3年來礁溪第三高總價的建物交易。在地房仲分析，本次交易重點在於土地價值，規模約70坪，且後排還有老屋可整合，未來有望規劃重建為觀光旅館、飯店。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期實價揭露，礁溪湯圍溝商圈「巨城電玩」（現更名為冠城）整棟以9280萬元，建物權狀158.2坪，土地則移轉71.4坪，使用分區為第二種商業區。

實地走訪，該電子遊樂場還在營業中。經查謄本，買方為唐端國際有限公司，公司也登記在宜蘭礁溪，所營事業資料包括首飾及貴金屬零售業以及家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業等等。

住商不動產礁溪轉運站加盟店東簡龍裕表示：「該電子遊樂場位於信義路34巷，觀光客多，店面具有效益，但推測買方可能是看中土地價值，未來若能整合後排透天，將基地整合到百坪以上，可規劃重建為觀光飯店。」

簡龍裕說：「礁溪一帶電子遊樂場多，競爭激烈，未來若規劃觀光旅館、飯店，效益應該會更好，舉例來說，本次交易透店隔壁就是知名溫泉會館『冒煙的石頭』，土地規模也不大，但有特色，生意相當不錯。」

價格方面，簡龍裕指出：「本次交易若單看土地，每坪成交價約130萬元，看似高出行情一些，但考量到建物殘值，加上臨34巷第一排，仍是可以接受、具一定開發效益的價格。」

▲礁溪近3年最高總價建物排行。（表／記者項瀚製）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，本次電子娛樂城建物個案，為礁溪近3年來第三高總價交易，第一名是五峰路大面積工業廠房，總面積736坪、土地廣達2000坪，總價10億1000萬元；第二名是礁溪路五段透店，為「蔥澡Hot Spring Onion」溫泉會館，建物187坪、土地94坪。

莊思敏進一步指出，「蔥澡Hot Spring Onion」屋齡也是40多年，也位於礁溪精華地段，且座落主幹道，換算土地單價125.5萬元，由此也看判斷本次交易的「冠城」電子遊樂場成交價僅略高一些，但仍算符合行情。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民