以人為本推動高齡友善與低碳創新　信義房屋獲《遠見》ESG企業永續獎三項大獎

▲信義房屋獲遠見ESG企業永續獎三項大獎肯定，更憑藉「啟動人生續航力 銀閃閃服務計畫」獲「樂齡友善組」傑出方案首獎，以「幸福感極大化，照顧負擔極小化」為宗旨，鼓勵長者主動參與生活設計與社會貢獻。信義房屋由副總經理信泓浚代表領獎。

圖、文／信義房屋提供

2025年《遠見》ESG企業永續獎6日揭曉，信義房屋獲得三項肯定，憑藉「啟動人生續航力 銀閃閃服務計畫」獲「樂齡友善組」傑出方案首獎，同時取得ESG「綜合績效」楷模獎與「低碳營運組」傑出方案績優獎，回應高齡社會與數位綠色轉型挑戰，展現企業永續實踐的整合力。

《遠見》ESG獎為台灣最具代表性的企業永續獎項之一，本屆共150家企業、231件方案參與評選，最終僅56家企業、75件方案獲獎，件數獲獎率為32.5％，競爭激烈。信義房屋為目前唯一具永續整合實力，且獲得三項肯定的台灣房仲品牌。

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信義房屋副總經理信泓浚表示，「信義」不只是公司名稱，更是企業對社會的承諾。信義房屋長期堅持以良善治理為基礎，從本業出發實踐企業責任，打造能回應居住需求、促進社會共好的永續企業。面對高齡化挑戰，也透過「銀閃閃服務計畫」陪伴長者點燃對生活的希望，看見自我價值並持續追求幸福。未來將持續以科技與創新為動能，深化社區連結，推動善的循環永不止息。

榮獲首獎的「銀閃閃服務計畫」以「幸福感極大化，照顧負擔極小化」為宗旨，鼓勵長者主動參與生活設計與社會貢獻。透過「集點子大賽」、「共好行動徵選」兩階段徵件，在過去兩年內累積2,715個創新點子、34個行動方案、131,000人次受益，並有387位51歲以上長者參與其中。

信義房屋指出，該計畫倡議「老了很有用」的價值觀，讓長者從被服務的角色轉為主動行動的實踐者。透過跨齡共學、社群交流與在地倡議，強化社會對高齡價值的認同。例如，有長者為結交國際筆友學習3C技能、以藝術創作克服疾病陰霾，也有門市主動提供清潔服務、陪伴獨居長者。這些行動點燃長者的自我效能，也提升員工同理心與服務熱忱，形成企業內外的正向循環。

綜合績效評比中，信義房屋獲頒楷模獎，關鍵在於「信、義、倫理」的價值觀已轉化為治理實踐。公司連續11年獲證交所公司治理評鑑前5%，董事會與高階主管薪酬連結永續績效，並依循氣候相關財務揭露（TCFD）架構揭露行動成果，通過客觀且權威的第三方審查，符合最高標準的要求。

環境面則推動數位減碳，取得ISO 14067服務碳足跡查證，再生能源使用占比從2023年的16%提升至2024年逾20%。社會面落實以人為本，提升女性主管比例、提供生育與照顧獎勵，並以30天工作鑑賞期與離職面談制度有效降低離職率。外部連結方面，推動社區一家計畫等計畫，導入ISO 20400永續採購與ESG評核機制，帶動供應鏈共好。

此外，信義房屋取得低碳營運組績優獎關鍵在於推動「數位轉型 + 綠色轉型」，包括導入無紙化簽約、行動身分認證（TWID）與結合政府線上報稅平台，單筆服務碳排放量較基準年2017年減少43.9%、用紙量減少96.4%，優化客戶體驗的同時，也降低營運碳足跡。

信義房屋表示，永續實踐關鍵在於串聯資源、創造改變。未來將持續聚焦高齡友善、綠色服務、社區永續等面向，深化與利害關係人的連結，透過一點一滴的行動實踐，讓永續發生。