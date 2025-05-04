38K妹「每天通勤桃園台北」苦惱問：值得嗎！釣出大票同類

▲桃園中路特區。示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友家住桃園，每天通勤到台北上班，她透露，目前月薪38K，短期內沒有加薪或升職的機會，於是萌生換工作的念頭，然而桃園附近都沒有類似的職缺，讓她相當苦惱。PO文引起共鳴，不少網友直呼，「每天高鐵通勤青埔台北，雖然很累，但台北機會多」、「我也是每天從桃園南崁到台北，都覺得塞車好像自己在加班一樣」。

女網友在Dcard發文提到，一直在想換工作，目前薪水是3萬8，短期內要加薪或升職都不可能，「有看到同性質的工作，比現在高7000元，若通過考核會再加2000元，在桃園附近好像都沒有這種機會，實在不知道值不值得，有人也是每天通勤，從桃園到台北的嗎？」

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▲有的人搭高鐵通勤。（圖／記者陳筱惠攝）

PO文釣出許多同類，心有戚戚表示「我覺得通勤最大的問題，除了時間，還有就是要人擠人，當肉餅蠻痛苦的」、「每天淡水到台北，想找附近的工作，不過淡水也是鳥不生蛋」、「我也是每天從桃園通勤到台北，覺得蠻值得的吧！桃園這裡工作真的比較少」、「之前龜山到內湖，一天來回3小時，硬撐不到三個月就離職了，當時薪水4萬以上，太耗精神，現在找離家近、準時上下班的，3萬5左右」、「桃園龜山通勤到善導寺附近，每天大概1小時，我覺得已經算極限了，再更遠真的受不了」、「就是我！台北工作機會多，但房子真的很差，就為了房子的問題住桃園，房間超大很爽，只是通勤真的很累，不過桃園沒有滿意的工作機會，最近也在考慮跟你一樣的問題」。

另外，也有不少人坦言，受不了長時間通勤，最後選擇租房，「我之前是龜山通勤台北，要先騎Ubike再搭桃捷，然後轉北捷，最後走路到公司，硬撐2年，後來受不了決定租屋」、「中壢台北開車通勤3周就放棄，直接租屋」。