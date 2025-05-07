一圖秒懂匯率吵什麼！　李同榮：新台幣強升像安非他命

▲一表看懂，新台幣40年之間共有3次大幅升值，對於房市、股市、與經濟增長率表現的相互影響關係。（圖／業者提供，點圖可放大。）

記者陳筱惠／綜合報導

新台幣自4月底開始「急升直上」，5月5日外資熱錢持續湧入，新台幣盤中一度升值超過1.4元，直抵29.59元，創下1988年以來單日最大升幅，在央行總裁與賴總統信心喊話後，昨（6）日收盤30.28元，翻開歷史，新台幣40年之間共有3次大幅升值，對於房市、股市、與經濟增長率表現的相互影響關係。

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房市趨勢專家李同榮認為：「匯率急升對經濟增長與下修中房市或股市，都同樣會造成不利影響。目前房市正處多頭轉空的技術層面，匯率急升的影響可以解讀為『一好一壞』」

所謂「一好」，指短期熱錢推升房市預期樂觀心理：因為台幣強升，短線熱錢突然大增，預期心理持續增溫，短暫Parking套匯資金增多，對資金流動性也增添活水，對股市房市短線容易產生預期樂觀心理。





▲新台幣匯率歷經40年洗禮，3次匯率大幅升值循環中，房市大都因技術面處上升趨勢線。（圖／業者提供）

但因為房市技術層面正處由多轉空的下修階段，台幣急升，無形中推升資產價值，但若基本面與技術面不佳，匯率強升可能如同安非他命般，換來的興奮只是短暫一時。

李同榮指出，所謂「一壞」，指的是台幣強升，GDP將大幅減緩，對正受關稅霸凌的出口產業等於是慘遭雙殺，台灣下半年GDP會產生重大衰退，對下修中房市的發展走向當然非常不利。

翻開40年來三次匯率大幅升值的歷史，包含1985年～1990年，新台幣匯率兌美元由39.85元強升至1990年26.89元，升值幅度32.5%。同期房價表現：此階段房市處多頭走勢，台北房價漲幅約4倍，但1989年下半年房市開始急跌至1990年底。

第二次匯率大幅升值則是2002年～2011年， 2002年新台幣兌美元34.56元開始升值至2011年的29.46元，升值幅度14.75%。同期房價表現，台北房價漲幅由每坪23萬漲至55萬，其中2008因金融海嘯半年中小跌12%，10年房價漲幅約1.39倍。





▲目前房市正處下修階段，匯率的強升只能帶來短期興奮與樂觀預期心理。（圖／記者翻攝）

第三次匯率大幅升值則是落在2016～2022年， 2016年匯率貶至33.83元 開始升值至2022年的27.69元，升值幅度18.14%。同期房價自2014年由多轉空，2016年更是跌幅最深一年，持續到2018年全台房市才止跌回升，在匯率升值這7年間，房價先跌2年半，再漲3年半。

李同榮表示：「新台幣匯率歷經40年洗禮，3次匯率大幅升值循環中，房價除了金融海嘯呈現小跌，與第3次升值房價有跌有漲，其餘時段大都因房市技術面處上升趨勢線，匯率升值增加資金流動與資產價值性，對上升中房價具有推升效應。」

目前房市正處下修階段，匯率的強升只能帶來短期興奮與樂觀預期心理，但隨之而來對基本面經濟的衝擊加劇，必然更不利房市的未來走勢。

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