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急買公寓！高雄男「260萬買房攻略」網跪了　看冷氣神招…辨別鄰居好壞

ETtoday房產雲

網搜小組／綜合報導

一名人夫要替長輩找棲身之處，需在2個半月內，看屋、買房、裝潢與搬家一次到位，讓他差點精神崩潰。所幸最後找到一間20坪的老公寓，原PO也無私分享，短時間買房攻略，原來觀看鄰居冷氣機品牌，也能大略判斷住戶優劣。

▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房攻略曝光，從冷氣可判定是否自住或租屋！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

高雄一名男網友分享在短時間買房撇步，他透露，有點年紀的家人本來暫住在親戚家，5月得知對方要賣屋，必須在7月中把房子清空，因此他扛下重責，利用休假空檔瘋狂看屋，找300至450萬元的低樓層老公寓。

原PO認為，買房最重要條件就是確認預算、樓層高低與居住的地區，挑選幾間中意的房子後，他建議，與房仲約看屋前，可先善用谷歌地圖功能，「提前先看看巷弄內的狀況，甚至可以評估一下採光與通風。」

抵達現場後，不妨觀察附近一樓住戶的外關情形，若裝潢、家電優質，看起來也住了一段時間，大略可得知鄰居經濟狀況不錯，「那這個區域的居住環境肯定不會太差」，反之，若周遭屋況較破爛、車子誇張亂停，這些都是危險訊號，得慎重考慮一下是否放棄。

除了環境外觀維護，他加碼透露一個很好的參考指標「冷氣主機」，若發現是大金、日立或國際品牌，可推測住家是自住居多，「（住戶）進出會比較單純一點」，畢竟若從出租面考量，一般房東不會買相對昂貴的冷氣。走進公寓後，原PO說，可先評估樓梯間維護情形，不嫌麻煩的話，可到頂樓查看，「（樓梯間）維護很爛的話，在這裡會最容易發現」，至於房子內部，若看見嚴重漏水或是結構上有安全疑慮，基本上可以略過不看，因為後續一定會整修。

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▲▼急買公寓！高雄男「260萬買房攻略」網跪了　看冷氣神招…辨別鄰居好壞（圖／翻攝PTT）

▲網友急勸，鄰居素質很重要！（圖／翻攝自PTT）

最後原PO萬中選一，選擇一間20坪的「骨董級老公寓二樓」，屋主開價350萬，雙方討價還價後，他以每坪13萬多元買下，大約260萬上下。網友們看完文章後，紛紛大讚實用文，「冷氣機真是有趣的觀察！」、「老公寓還要注意同是棟是否有住戶是做回收或有囤物癖，不是歧視，但真的會非常影響生活品質，尤其住上下樓層的，我身邊至少3位親友遇過，比例不算低」、「急買老屋，真的辛苦」、「不過冷氣真的是蠻重要指標，鄰居有窗形的，夏天開起來會很吵，那吵的程度連氣密窗都檔不住，我都很想說林北幫你買一台變頻可以嗎，不要在吵我了，我快神經衰弱了」。

除了以上看房秘招，信義房屋專案經理曾敬德指出，社區型大樓，可觀察住戶擺放鞋子、地下室車庫的狀況，如果雜物都亂丟一地，代表管理鬆散。老舊公寓部分，未有人24小時管理，可先初步確認梯間、大門是否髒亂，尤其管線是否塞住等。

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關鍵字：高雄買房公寓冷氣鄰居

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