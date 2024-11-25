前台積電工程師詐騙65億　豪宅法拍筆錄驚現「一個保險箱」





▲前台積電工程師林男詐騙得手65億元，名下豪宅逐一出現在法拍市場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，後被揭發為「龐氏騙局」吸金超過65億元，也獲警方偵破入獄，已知共有4戶5間豪宅，其中陸續出現在法拍市場的南屯區景觀豪宅，在法拍筆錄中驚現「一咖保險箱」。

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回顧整起案件，4月份檢方破獲一起詐騙案，前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以龐氏騙局的方式吸金，林怡先等人對外宣稱公司經營企業金融，將資金貸給中小企業主，並按月收取3.5％至4.5％利息；但林怡先並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包，名下已知4戶5間豪宅全部落入法拍。

而林男名下豪宅群目前已知其名下已知4戶、5間豪宅都陸續將進入法拍，其中包含台中第一豪宅「聯聚瑞和大廈」、「雙橡園1617」、12期「四季文華」、北屯區「德邑一景苑」。

其中，位於南屯區景觀豪宅「雙橡園1617」將於聖誕夜進入首拍，總坪數101 坪，底價6200萬元，拆算單價落在60.85萬元，實際上查詢林男於2017年預售時入手價格為4800萬元，以底價來看漲幅約3成。

▲位於南屯區景觀豪宅中樓層將於聖誕夜進入首拍，總坪數101 坪，底價6200萬元，拆算單價落在60.85萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

有趣的是，法院筆錄上記載：「該戶斷電中，並無出租，屋內有生活雜物，主臥室有一個保險箱。」

對此，對於屋內留有保險箱是否得標人就像開盲盒？寬頻房訊發言人徐華辰就說：「保險箱也有分可移動與崁入式的，崁入式的可以算是物件不可移動的一項，得標者可以保留，但不論是哪一種，當點交時，保險箱內貴重的遺留物都屬於前屋主財產，法院可能會要求拍定人請鎖匠將保險箱打開，並拍照列冊清點。」

據知情人士透露，林男會將不法所得投入房地產市場也是有跡可循，林男於2013~2014年間，曾經短暫入職過房仲業，表現不差，後續才在2019年開設不動產公司，誤入詐騙歧途。

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