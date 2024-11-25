ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

知名健康傳銷業者欠款付不出　商辦二拍底價1748萬

記者張雅雲／高雄報導

知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」因「給付票款」強制執行，名下位於高雄蛋黃區的商辦，近期淪落法拍市場，二拍底價為1748萬元，12月4日開標，專家認為，底價符合區域行情，流標機會大。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

▲▼ 高雄,復興一路,美兆,美麗島站,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」，名下位於高雄蛋黃區的商辦，近期淪落法拍市場。（圖／記者張雅雲攝）

「美兆生活事業股份有限公司」是知名外商健康食品傳銷集團，根據官網指出，美兆健康管理機構自1988年在高雄成立第一家診所，即投入預防保健行列，致力推廣健康管理服務。

▲▼ 高雄,復興一路,美兆,美麗島站,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲復興路商家林立，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該公司以「預防醫學、精準健康」為核心並擁有亞洲最大健康數據資料庫，結合美兆診所進行健檢，經由健檢報告提供醫師專業諮詢與建議，並使用傳銷手法賣健康卡，業績快速成長，美兆診所在台北、台中、高雄都設有據點，根據官網介紹，目前已有超過百萬會員接受美兆健康管理服務。

不過，近期美兆生活事業與美兆診所爆出經營糾紛。美兆生活事業指出，針對美兆診所經營主導權歸屬爭議，已採取強力行動，以保障合法權益，並對本案關係人提出背信與侵占之訴，及向北市衛生局醫管科舉報本案且自行申請暫停營業。美兆診所22日發出聲明表示與美兆生活互不隸屬，該診所為美兆生活合作的健檢特約機構之一，即日起不再是特約機構之一。

法拍物件  
位置 復興一路
坪數 107 坪
屋齡 43 年
底價 1748 萬
投標日 12/4

▲該法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

而美兆生活位於高雄的商辦近期遭到法拍，根據法院公告，該案債務人為美兆生活事業，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付票款」強制執行，查封人為合迪股份，法院筆錄表示，原本室內擺放的商業文件已清空，僅剩零星雜物及空貨架，屋內空間寬闊、採光良好，現況點交。

該物件位於高雄市新興區復興一路「名揚大廈」9樓，屋齡43年，總坪數107坪，目前二拍底價為1748萬元，預計12月4日拍賣。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該大樓物件釋出量不多，去年僅2筆成交紀錄，成交單價落在10.6~17萬元，最高為19.55萬元。

該區不少住商混合大樓，因屋齡老舊加上管理成本如公共空間像是電梯、水塔、化糞池維修費用愈來愈高，加上民眾普遍認為出入複雜，所以購買意願下降，成交價多落在1字頭。以租金行情來看，單價落在500~700元，投報率也有3%。

▲▼ 高雄,復興一路,美兆,美麗島站,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該附近鄰近高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄房市目前話題多，不論是台積電、輝達、AI等產業利多，帶動商辦、店面需求，該物件位於南高雄蛋黃區，復興路商家林立，商業機能發達，附近就是高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華。

徐華辰表示，該物件屋齡高，換算單價為20.4萬元，價格符合區域行情，影響買方投標意願，預估二拍脫標的機率不大，流標機會高，之後拍次低於市場行情，較有機會拍出。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：高雄復興一路美兆美麗島站法拍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

釋放需求　中國一線城市取消普通與非普通住房標準

中國一線城市北上廣深取消普通住房與非普通住房標準。中國專家指出，這次政策調整將促進剛性和改善性住房需求的釋放。

1小時前

網購平台賣房「先買後付款」　馬國網友一看大驚：我落伍了？

馬來西亞一名網購平台用戶出售房子，準備以25萬令吉（約新台幣197萬元）的價格出售，公開建築物外觀、屋內圖片，並提供「先買後付」服務，引發網友討論。

1小時前

屋主打賭輸了　高雄公寓成祭品「直降200萬」

2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本，奪冠成功舉國歡騰，不只商家慶祝，連房價也開出「狂賀價」，南部有建案在接待中心送雞排、房仲送「我愛台灣」雞蛋糕，甚至有屋主因賽前不看好中華隊，奪冠後賭輸直降200萬元，慶祝中華拿到世界冠軍。

2小時前

台北2房預售屋「總價2000萬」　她年薪70萬心動衝了！網一看狂搖頭

買房對許多人而言，並不是一件簡單的事情，就算存夠頭期款，也要花很長一段時間才能把房貸繳完，一名女網友表示，一直以來都希望買一間台北市的房子，最近看上一間2小房的預售屋，總價2000萬元，已經決定簽約了，年薪70萬元，被動收入每年有100萬元，求問「負擔會很重嗎？」貼文掀起討論。

2小時前

前台積電工程師詐騙65億　豪宅法拍筆錄驚現「一個保險箱」

前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，後被揭發為「龐氏騙局」吸金超過65億元，也獲警方偵破入獄，已知共有4戶5間豪宅，其中陸續出現在法拍市場的南屯區景觀豪宅，在法拍筆錄中驚現「一咖保險箱」。

3小時前

【廣編】歐德集團「巧寓舍計」全新亮相　以光影美學再掀室內設計潮流

台灣家居業領導品牌歐德集團旗下的室內設計品牌—-巧寓舍計，喜迎成立五周年，近期以全新裝潢風貌亮相，為顧客帶來耳目一新的設計體驗。巧寓舍計開業以來，秉持「安心」、「有保障」的服務理念，透過「裝潢履約保證」為顧客提供信任基礎。

3小時前

「球場宅」超夯！全台7大棒球場房價曝光　「這隊」主場年漲2成

中華隊於世界12強棒球賽奪下史上首座世界冠軍，全台民眾為之瘋狂，棒球熱潮不斷延燒！房仲業者也統計全台七大棒球場周遭近一年房價漲幅，其中發現台鋼雄鷹職業棒球隊主場的高雄市立澄清湖棒球場，近一年房價漲幅高達19%，位居第一！

4小時前

知名健康傳銷業者欠款付不出　商辦二拍底價1748萬

知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」因「給付票款」強制執行，名下位於高雄蛋黃區的商辦，近期淪落法拍市場，二拍底價為1748萬元，12月4日開標，專家認為，底價符合區域行情，流標機會大。

5小時前

「2年前買的預售屋也賠售」　七期換約真實案例出現

金龍風暴是否影響房市買盤？不只中古屋，風暴延燒已波及到預售屋市場，實際上根據業者統計預售屋實價登錄發現，截至今年9月，六都部分區域預售屋交易量年減3~4成，而近期台中精華區的七期也出現預售屋換約，打出真賠售50萬元的開價。

7小時前

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台中　分租哈雷機車旗艦店

被藝人吳宗憲以4000萬元力挽狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段，近期正式營運，有趣的是該店本來是哈雷機車中區旗艦店，因此「老唐牛肉麵」分店名就叫「台中哈雷機車店」，在地房仲認為該區高單價餐廳林立，一碗200元的牛肉麵相當親民。

7小時前

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

北市大安區「老宿舍重建」！　規..

套房未來會變成主流？　內行給答..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

「2年前買的預售屋也賠售」　七..

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

知名健康傳銷業者欠款付不出　商..

阿瘦皮鞋闆娘2.1億賣大安豪宅..

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

台灣2025年3大危機？　詹惟..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸一線城市取消普通、非普通住房..

網購賣房先買後付　網友大驚：我..

屋主打賭輸了　高雄公寓成祭品「..

台北2房預售屋「總價2000萬..

前台積電工程師詐騙65億　豪宅..

歐德集團「巧寓舍計」全新亮相

全台7大棒球場房價曝光　「這隊..

知名健康傳銷業者欠款付不出　商..

「2年前買的預售屋也賠售」　七..

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366