知名健康傳銷業者欠款付不出　商辦二拍底價1748萬

記者張雅雲／高雄報導

知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」因「給付票款」強制執行，名下位於高雄蛋黃區的商辦，近期淪落法拍市場，二拍底價為1748萬元，12月4日開標，專家認為，底價符合區域行情，流標機會大。

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▲知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」，名下位於高雄蛋黃區的商辦，近期淪落法拍市場。（圖／記者張雅雲攝）

「美兆生活事業股份有限公司」是知名外商健康食品傳銷集團，根據官網指出，美兆健康管理機構自1988年在高雄成立第一家診所，即投入預防保健行列，致力推廣健康管理服務。

▲復興路商家林立，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該公司以「預防醫學、精準健康」為核心並擁有亞洲最大健康數據資料庫，結合美兆診所進行健檢，經由健檢報告提供醫師專業諮詢與建議，並使用傳銷手法賣健康卡，業績快速成長，美兆診所在台北、台中、高雄都設有據點，根據官網介紹，目前已有超過百萬會員接受美兆健康管理服務。

不過，近期美兆生活事業與美兆診所爆出經營糾紛。美兆生活事業指出，針對美兆診所經營主導權歸屬爭議，已採取強力行動，以保障合法權益，並對本案關係人提出背信與侵占之訴，及向北市衛生局醫管科舉報本案且自行申請暫停營業。美兆診所22日發出聲明表示與美兆生活互不隸屬，該診所為美兆生活合作的健檢特約機構之一，即日起不再是特約機構之一。

法拍物件 位置 復興一路 坪數 107 坪 屋齡 43 年 底價 1748 萬 投標日 12/4

▲該法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

而美兆生活位於高雄的商辦近期遭到法拍，根據法院公告，該案債務人為美兆生活事業，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付票款」強制執行，查封人為合迪股份，法院筆錄表示，原本室內擺放的商業文件已清空，僅剩零星雜物及空貨架，屋內空間寬闊、採光良好，現況點交。

該物件位於高雄市新興區復興一路「名揚大廈」9樓，屋齡43年，總坪數107坪，目前二拍底價為1748萬元，預計12月4日拍賣。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該大樓物件釋出量不多，去年僅2筆成交紀錄，成交單價落在10.6~17萬元，最高為19.55萬元。

該區不少住商混合大樓，因屋齡老舊加上管理成本如公共空間像是電梯、水塔、化糞池維修費用愈來愈高，加上民眾普遍認為出入複雜，所以購買意願下降，成交價多落在1字頭。以租金行情來看，單價落在500~700元，投報率也有3%。

▲該附近鄰近高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄房市目前話題多，不論是台積電、輝達、AI等產業利多，帶動商辦、店面需求，該物件位於南高雄蛋黃區，復興路商家林立，商業機能發達，附近就是高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華。

徐華辰表示，該物件屋齡高，換算單價為20.4萬元，價格符合區域行情，影響買方投標意願，預估二拍脫標的機率不大，流標機會高，之後拍次低於市場行情，較有機會拍出。

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