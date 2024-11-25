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台北2房預售屋「總價2000萬」　她年薪70萬心動衝了！網一看狂搖頭

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲原PO希望擁有一間自己的房子。（示意圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

買房對許多人而言，並不是一件簡單的事情，就算存夠頭期款，也要花很長一段時間才能把房貸繳完，一名女網友表示，一直以來都希望買一間台北市的房子，最近看上一間2小房的預售屋，總價2000萬元，已經決定簽約了，年薪70萬元，被動收入每年有100萬元，求問「負擔會很重嗎？」貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「買了2000萬的房子了！」一直夢想著擁有一間台北市的房子，最近終於看上了一間位於台北市蛋黃區的2房預售屋，準備了500萬元的自備款，打算貸款1500萬元，且已經下訂簽約了。

她透露，年薪大約70萬元，這幾年透過股票有賺錢，每年的被動收入約為100萬元，想知道這樣的經濟狀況，會不會負擔太重，「一鼓作氣下訂了，但也整個很挫，近期銀行打房政策也讓我很怕房貸貸不下來」。此外，最近工作讓她煩心，想要辭職去跑外送，或是找兼職的工作，「這樣有辦法負擔房貸跟生活費嗎？很想聽聽多方建議，謝謝大家」。

貼文曝光，網友擔心她貸款可能會有困難，「妳有沒有先諮詢過銀行，股票股利這種被動收入算不算貸款成數的加分項」、「何時交屋？交屋前6個月金流很重要哦，過來人建議，對銀行來說，外送職業算不穩定，會影響，這是妳要納入考量的」、「你收入可能過不了多數銀行，我記得股利跟債券配息收入都有計入（滿12個月且穩定）但會打折扣」。

也有網友驚呼，台北蛋黃區居然還有2000萬元的預售屋，「一般人十倍薪買房，你30倍，然後台北哪裡還有2000的預售，我也在蛋黃區兩房，29坪4000萬」、「台北蛋黃區預售屋兩小房2000萬！此物只有天上有吧」、「台北有兩房2000萬的？室內實際面積應該不到10坪吧」。

關鍵字：買房報導台北市預售屋貸款

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