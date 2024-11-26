央行重拳打炒房！　1區淪投資客解約重災區3個月91件

▲2024上半年房市全台買氣一片大好，9月央行祭出第7波信用管制，瞬間降到冰點，預售屋浮現解約潮。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2024上半年房市受到新青安激勵，全台買氣一片大好，9月央行祭出第7波信用管制，瞬間降到冰點，預售屋浮現解約潮。根據房仲網站統計，七都預售屋自今年8月起迄今，短短3個月內已解約349件，相當於每月超過百件預售屋解約，又以高雄占91件居冠。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

由於《平均地權條例》上路，預售屋2023年7月起禁止換約，受央行打炒房影響，早期交易的買方，還能獲利搶先下車，而新制實施後才入手的預售屋不想買，就只剩解約一途。

根據《591實價登錄》統計，七都預售屋自今年8月起迄今，短短3個月內已解約349件，解約量前3名分別是高雄、桃園、台中，分別達91件、63件、55件，以高雄最多。

《591實價登錄》表示，其中前鎮、楠梓、左營解約狀況最明顯，3區房市皆因科技題材帶動，像是前鎮受惠上半年亞灣區AI熱潮，助攻買氣，而楠梓、左營近年有台積電設廠加持，市場炒作氛圍濃厚，然而由於實際需求尚未提升，投資客出現資金缺口又找不到「接盤俠」，來不及下車就只能解約出場。

縣市 台北市 新北市 桃園市 新竹縣市 台中市 台南市 高雄市 七都合計 2024/8~10 月預售屋解約個數 15 37 63 51 55 37 91 349

▲七都近3個月預售屋解約數量 。資料來源：內政部實價登錄、《591實價登錄》彙整。（ETtoday製表）



高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，高雄這3區由於近年房市利多不斷，為高雄主要推案集中區，近期陸續有預售案出現交屋潮，很多是對保交屋時，投資客無法貸款，只好走解約途徑，建商也樂得回收，畢竟2~3年前預售屋的價格，只有現在一半，謝哲耀說：「建商重賣賺更多，倒楣的是代銷做白工。」

其次是桃園8月至今共63件預售屋解約，其中桃園、中壢、觀音都有10件以上的解約量，桃園近年因各大重劃區蓬勃發展，且房價相對具優勢，吸引雙北首購族移居，預售案如雨後春筍般爆量，不過近期房市轉冷，生活機能或重大建設仍未到位的區域，解約潮逐漸湧現。

第三名則是台中，預售屋解約數量共55件，又以三大屯區解約量最多，尤其北屯高達16件，解約物件中甚至不乏高總價產品，顯示部分換屋族受到打炒房影響，進而中斷購屋計畫。

《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示，央行下重手，不只防堵投資客炒房，就連部分換屋族也因為自備款問題遭受波及，預估後續認賠出場的狀況恐怕只會愈來愈多。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？