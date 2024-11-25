ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

屋主打賭輸了　高雄公寓成祭品「直降200萬」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有中古屋主賽前不看好中華隊，中華隊奪冠後賭輸，房價直降200萬元。（圖／翻攝自Facebook／高雄市法拍屋/房屋買賣/租賃/資訊交流）

記者張雅雲／高雄報導

2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本，奪冠成功舉國歡騰，不只商家慶祝，連房價也開出「狂賀價」，南部有建案在接待中心送雞排、房仲送「我愛台灣」雞蛋糕，甚至有屋主因賽前不看好中華隊，奪冠後賭輸直降200萬元，慶祝中華拿到世界冠軍。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

中華隊24日奪下世棒12強冠軍，從賽前原本不被看好的球隊，到成功奪下總冠軍，一路過程讓全台球迷大受感動，25日不少店家紛紛祭出優惠，分享各種喜悅。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊奪冠成功舉國歡騰，有建案、房仲分別送免費雞排、雞蛋糕。（圖／記者張雅雲攝）

高雄預售案「世紀莊園」下午5時開始發送雞排、奶茶，台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店從下午2時起，開始發送「我愛台灣」雞蛋糕等慶祝活動，與民眾一起慶功「TEAM TAIWAN」。

此外，有房仲在臉書粉專表示，與屋主打賭，中華隊如果奪冠，屋主自願降價200萬元賣屋，24日中華隊獲勝後，該物件降價為總價1000萬元出售，銷售資料表示，2房2衛稀有釋出含平車，並主打已低於實登價。

也有仲介PO出高鐵特區的透天，因24日冠軍賽，中華隊4:0完封日本，屋主為慶祝獲勝，房價直降400萬元，狂賀中華隊拿到世界冠軍；其他包括鳳山的屋主，從原本開價1388萬元，慶祝獲勝，現在降到1298萬元，換算下來，該物件降價90萬元，各種降價比雞排祭品文還吸引民眾目光。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高鐵特區透天直降400萬元，慶祝中華隊拿到世界冠軍。（圖／翻攝自Facebook／高雄市法拍屋/房屋買賣/租賃/資訊交流）

住商不動產高雄中華青海加盟店東李家豪表示，慶祝中華隊奪冠屋主大降價，跟上這波話題性，雖然吸睛，但民眾購屋還是會回歸到價格能不能接受，若只是開高高後降價，也只是一時的噱頭。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近期受央行祭出信用管制影響，買氣轉淡，已出現中古屋主價格鬆動，議價空間變大，在大環境的市場氛圍影響下，若剛好有屋主本來就願意降價，搭上時事話題性，只要購屋前確認區域成交行情，近期也有撿便宜的空間。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：中華隊棒球12強賽奪冠房價慶祝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

釋放需求　中國一線城市取消普通與非普通住房標準

中國一線城市北上廣深取消普通住房與非普通住房標準。中國專家指出，這次政策調整將促進剛性和改善性住房需求的釋放。

1小時前

網購平台賣房「先買後付款」　馬國網友一看大驚：我落伍了？

馬來西亞一名網購平台用戶出售房子，準備以25萬令吉（約新台幣197萬元）的價格出售，公開建築物外觀、屋內圖片，並提供「先買後付」服務，引發網友討論。

1小時前

屋主打賭輸了　高雄公寓成祭品「直降200萬」

2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本，奪冠成功舉國歡騰，不只商家慶祝，連房價也開出「狂賀價」，南部有建案在接待中心送雞排、房仲送「我愛台灣」雞蛋糕，甚至有屋主因賽前不看好中華隊，奪冠後賭輸直降200萬元，慶祝中華拿到世界冠軍。

2小時前

台北2房預售屋「總價2000萬」　她年薪70萬心動衝了！網一看狂搖頭

買房對許多人而言，並不是一件簡單的事情，就算存夠頭期款，也要花很長一段時間才能把房貸繳完，一名女網友表示，一直以來都希望買一間台北市的房子，最近看上一間2小房的預售屋，總價2000萬元，已經決定簽約了，年薪70萬元，被動收入每年有100萬元，求問「負擔會很重嗎？」貼文掀起討論。

2小時前

前台積電工程師詐騙65億　豪宅法拍筆錄驚現「一個保險箱」

前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，後被揭發為「龐氏騙局」吸金超過65億元，也獲警方偵破入獄，已知共有4戶5間豪宅，其中陸續出現在法拍市場的南屯區景觀豪宅，在法拍筆錄中驚現「一咖保險箱」。

3小時前

【廣編】歐德集團「巧寓舍計」全新亮相　以光影美學再掀室內設計潮流

台灣家居業領導品牌歐德集團旗下的室內設計品牌—-巧寓舍計，喜迎成立五周年，近期以全新裝潢風貌亮相，為顧客帶來耳目一新的設計體驗。巧寓舍計開業以來，秉持「安心」、「有保障」的服務理念，透過「裝潢履約保證」為顧客提供信任基礎。

3小時前

「球場宅」超夯！全台7大棒球場房價曝光　「這隊」主場年漲2成

中華隊於世界12強棒球賽奪下史上首座世界冠軍，全台民眾為之瘋狂，棒球熱潮不斷延燒！房仲業者也統計全台七大棒球場周遭近一年房價漲幅，其中發現台鋼雄鷹職業棒球隊主場的高雄市立澄清湖棒球場，近一年房價漲幅高達19%，位居第一！

4小時前

知名健康傳銷業者欠款付不出　商辦二拍底價1748萬

知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」因「給付票款」強制執行，名下位於高雄蛋黃區的商辦，近期淪落法拍市場，二拍底價為1748萬元，12月4日開標，專家認為，底價符合區域行情，流標機會大。

5小時前

「2年前買的預售屋也賠售」　七期換約真實案例出現

金龍風暴是否影響房市買盤？不只中古屋，風暴延燒已波及到預售屋市場，實際上根據業者統計預售屋實價登錄發現，截至今年9月，六都部分區域預售屋交易量年減3~4成，而近期台中精華區的七期也出現預售屋換約，打出真賠售50萬元的開價。

7小時前

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台中　分租哈雷機車旗艦店

被藝人吳宗憲以4000萬元力挽狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段，近期正式營運，有趣的是該店本來是哈雷機車中區旗艦店，因此「老唐牛肉麵」分店名就叫「台中哈雷機車店」，在地房仲認為該區高單價餐廳林立，一碗200元的牛肉麵相當親民。

7小時前

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

北市大安區「老宿舍重建」！　規..

套房未來會變成主流？　內行給答..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

「2年前買的預售屋也賠售」　七..

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

知名健康傳銷業者欠款付不出　商..

阿瘦皮鞋闆娘2.1億賣大安豪宅..

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

台灣2025年3大危機？　詹惟..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸一線城市取消普通、非普通住房..

網購賣房先買後付　網友大驚：我..

屋主打賭輸了　高雄公寓成祭品「..

台北2房預售屋「總價2000萬..

前台積電工程師詐騙65億　豪宅..

歐德集團「巧寓舍計」全新亮相

全台7大棒球場房價曝光　「這隊..

知名健康傳銷業者欠款付不出　商..

「2年前買的預售屋也賠售」　七..

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366