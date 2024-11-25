屋主打賭輸了　高雄公寓成祭品「直降200萬」

▲有中古屋主賽前不看好中華隊，中華隊奪冠後賭輸，房價直降200萬元。（圖／翻攝自Facebook／高雄市法拍屋/房屋買賣/租賃/資訊交流）

記者張雅雲／高雄報導

2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本，奪冠成功舉國歡騰，不只商家慶祝，連房價也開出「狂賀價」，南部有建案在接待中心送雞排、房仲送「我愛台灣」雞蛋糕，甚至有屋主因賽前不看好中華隊，奪冠後賭輸直降200萬元，慶祝中華拿到世界冠軍。

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中華隊24日奪下世棒12強冠軍，從賽前原本不被看好的球隊，到成功奪下總冠軍，一路過程讓全台球迷大受感動，25日不少店家紛紛祭出優惠，分享各種喜悅。

▲2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊奪冠成功舉國歡騰，有建案、房仲分別送免費雞排、雞蛋糕。（圖／記者張雅雲攝）



高雄預售案「世紀莊園」下午5時開始發送雞排、奶茶，台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店從下午2時起，開始發送「我愛台灣」雞蛋糕等慶祝活動，與民眾一起慶功「TEAM TAIWAN」。

此外，有房仲在臉書粉專表示，與屋主打賭，中華隊如果奪冠，屋主自願降價200萬元賣屋，24日中華隊獲勝後，該物件降價為總價1000萬元出售，銷售資料表示，2房2衛稀有釋出含平車，並主打已低於實登價。

也有仲介PO出高鐵特區的透天，因24日冠軍賽，中華隊4:0完封日本，屋主為慶祝獲勝，房價直降400萬元，狂賀中華隊拿到世界冠軍；其他包括鳳山的屋主，從原本開價1388萬元，慶祝獲勝，現在降到1298萬元，換算下來，該物件降價90萬元，各種降價比雞排祭品文還吸引民眾目光。

▲高鐵特區透天直降400萬元，慶祝中華隊拿到世界冠軍。（圖／翻攝自Facebook／高雄市法拍屋/房屋買賣/租賃/資訊交流）

住商不動產高雄中華青海加盟店東李家豪表示，慶祝中華隊奪冠屋主大降價，跟上這波話題性，雖然吸睛，但民眾購屋還是會回歸到價格能不能接受，若只是開高高後降價，也只是一時的噱頭。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近期受央行祭出信用管制影響，買氣轉淡，已出現中古屋主價格鬆動，議價空間變大，在大環境的市場氛圍影響下，若剛好有屋主本來就願意降價，搭上時事話題性，只要購屋前確認區域成交行情，近期也有撿便宜的空間。

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