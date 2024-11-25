「2年前買的預售屋也賠售」　七期換約真實案例出現

▲近期台中精華區的七期也出現預售屋換約，打出真賠售50萬元的開價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

金龍風暴是否影響房市買盤？不只中古屋，風暴延燒已波及到預售屋市場，實際上根據業者統計預售屋實價登錄發現，截至今年9月，六都部分區域預售屋交易量年減3~4成，而近期台中精華區的七期也出現預售屋換約，打出真賠售50萬元的開價。

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在PTT上有網友以「台中七期有兩年前買的預售賠售了！」為題，丟出台中七期預售屋換約最新訊息，並表示「對照實登，這戶是真賠售，沒想到2年前買的預售屋還能賠售，果然金龍風暴威力強大！」引起討論。

▲有網友以「台中七期有兩年前買的預售賠售了！」為題引起討論。（圖／記者陳筱惠翻攝）

實際循線找到該戶承辦房仲，對方表示：「屋主確實要賠售，但賠售原因僅是資產配置。」經查，該戶2年前入手總坪數30.58坪的2房物件，總價1850萬元，搭配機械車位，拆算單價60.98萬元，與該社區成交平均64萬元每坪已便宜3萬元。

目前該戶開價1800萬元求售，光是帳面先賠50萬元，加上交易、換約費用，預計實際賠售落在百萬元大關。

對此，遠見房屋逢甲福星店謝濱展分析：「目前市況上確實遇到不少，過去取得的預售屋屋主因不想繼續繳期款而出脫手上持有物件，而這類的物件優勢除了接手自備款很低之外，購屋族也能相對撿漏到2、3年前的單價。」

▲專家表示，預售物件釋出，優勢除了接手自備款很低之外，購屋族也能相對撿漏到2、3年前的單價。（圖／記者陳筱惠攝）

不過需特別注意該社區是否為大型多戶數社區，以及該社區下一個期款繳納的時間點，而該案件引起網友熱議，網友也表示：「現在都剛開始而已啦，明年才是好戲。」、「賠50還好，差不多當作股票輸了。」、「蛋黃區都在砍價，台中其他蛋白蛋殼要哭爆了。」、「兩年前買的這個價錢很盤，兩年後賣這個價錢很韭。」

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