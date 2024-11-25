「球場宅」超夯！全台7大棒球場房價曝光　「這隊」主場年漲2成

▲全台7大棒球場周遭房價表現，以澄清湖棒球場周邊近一年漲幅逼近2成居冠。（圖／CTWANT）

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中華隊於世界12強棒球賽奪下史上首座世界冠軍，全台民眾為之瘋狂，棒球熱潮不斷延燒！房仲業者也統計全台七大棒球場周遭近一年房價漲幅，其中發現台鋼雄鷹職業棒球隊主場的高雄市立澄清湖棒球場，近一年房價漲幅高達19%，位居第一！

台灣棒球素來有「國球」之稱，全台也有眾多棒球場，吸引許多民眾前往觀賽，也帶動球場宅議題。永慶房屋統計全台七大職業球隊棒球場主場近一年住宅平均單價變化，發現高雄澄清湖棒球場漲幅逼近2成；本次賽會MVP「台灣隊長」陳傑憲就隸屬於統一7-ELEVEn獅，他們的主場位於台南市立棒球場，近年來房價漲幅也有近1成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，高雄市立澄清湖棒球場毗鄰澄清湖風景區，緊鄰長庚醫院，未來澄清湖球場周遭將增設捷運黃線Y3、Y4站，交通機能漸完善。澄清湖棒球場以長庚醫院生活圈最具亮點，加上澄清湖頗具知名度，許多新案陸續進駐，帶動中古屋價格，近一年房價漲幅從17.9萬元成長至21.3萬元，漲幅逼近2成。

陳金萍另分析台南棒球場，周邊商圈發展成熟與當地學區完善，吸引眾多人口移入，目前棒球場周邊房價仍屬親民，對自住買方有十足吸引力，相對低的房價基期也帶動房價明顯上漲。

至於新莊與天母棒球場近一年漲幅皆有7%以上。陳金萍說明，近年來新莊棒球場進場人數屢創新高，再加上副都心重劃區新案挹注，交通、生活機能陸續到位，帶動區域房市熱潮，價量齊揚，也受到不少購屋族群的青睞。天母為台北獨樹一格的生活圈，為許多高資產族群的首選之地；此外，該區還擁有依山傍水的環境，造就出遠離市區喧囂的生活氛圍，吸引不少外國人的喜愛，價格有所支撐。

陳金萍補充，居住在球場周遭各有優劣，球場周遭多有公園綠地、運動中心等設施，成為區域內的一大居住優勢。然而在賽季期間，往往易有噪音、光害、交通壅塞等問題，有意購入球場周遭住宅的民眾，需要審慎考慮自身狀況。但若是喜歡棒球的球迷，住宅毗鄰球場，不僅觀賽方便，且就近就能感受到棒球場上球迷的熱情應援，也成為球場宅獨特的居住特色。

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