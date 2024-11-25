擺脫高房價！丹麥男花40萬自建超美小窩　發展出全職事業

▲博伊森自己打造了心目中的小屋，之後便投入相關事業中。（圖／翻攝自Anders Boisen臉書，下同）



記者張靖榕／綜合報導

現年36歲的博伊森（Anders Boisen）長年在丹麥第二大城市奧胡斯（Aarhus）生活，換過多個住處，但就像許多生活在城市裡的人一樣，這樣的生活方式讓他感到壓抑，因此決定辭職並在林裡為自己建造了一座小屋，花費不過1.3萬美元（約新台幣42萬元）。

綜合外電報導，博伊森表示，「住在公寓裡，我感到一種幽閉恐懼感，這不完全是因為空間的限制，而是因為這種生活方式過於固定和可預見。」在這段時間，他偶然看到一個 YouTube 頻道，內容介紹了完全脫離電網生活的小房子，給了他新的啟發。

博伊森說，「我眼界大開，我發現自己可以更經濟地生活，同時也能以相對可持續的方式生活。如果我能建造一個脫離電網並與自然和諧共處的房子，或許我能在哲學層面上更深入地理解生活。」



博伊森決定改變生活，搬出公寓後先住進一間花園屋，並在那裡萌生了建造小房子的想法。2018年，他開始建造一座可移動的小房子，但不幸的是，這座房子在幾個月後竟然被偷走了。

博伊森回憶道，「這件事在丹麥成了大新聞，但我們最終還是沒能找到那座房子。」博伊森並未放棄，隔年開始再次建造。2020年春天，他完成了第二座小房子，這項工程斷斷續續持續了8個月。

這座小房子全長6.5米、寬2.5米，幾乎是由博伊森獨自完成建造。他估計花費約8萬至9萬丹麥克朗（約合1萬1366美元至1萬2787美元，（約新台幣36萬至41萬）。

為了專注建造這座小房子，博伊森辭去了城市開發的工作，並全心投入這個項目。他還創建了一個臉書社團，分享自己的建造過程，並結識了一些願意提供幫助的人。

博伊森說，「我意識到這座房子充滿了我的個人回憶和決策，因為大部分都是我自己建造的。同時，它也記錄了那些幫助過我的人的記憶和努力，這和找承包商蓋房子的感覺完全不同。」

建成後的房子成為博伊森生活方式改變的象徵。如今，他透過經營 YouTube 頻道和在全國各地舉辦演講，分享關於小房子和脫離電網生活的經驗，並將其發展為一項全職事業。