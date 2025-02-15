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萬丹凶宅開價628→458萬求售　房仲竟稱：新婚夫妻首選

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲屏東萬丹有間凶宅，開價從628萬元降到458萬元。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

高房價時代，窮比鬼可怕，連帶凶宅近年詢問度也攀高。屏東萬丹有間凶宅，開價從628萬元降到458萬元，強調「低總價好入手、新婚夫妻首選」，除網友大讚有誠意降價外，還有網友忍不住詢問是「因為有老人會幫忙顧小孩嗎？」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》有仲介PO文求售屏東萬丹事故屋，地坪23坪，建坪47坪，為地上4樓透天車墅，屋齡31年，10年前屋內有人上吊發生非自然死亡，形成凶宅，開價也從一開始的628萬元，降到現在458萬元。

銷售資料主打位於萬丹社皮，生活機能優，車程3分鐘可至夜市、國小，車程10分鐘可上88快速道路，且低總價、好入手，新婚夫妻首選。

引來網友直言「新婚夫妻首選是因為有老人會幫忙顧小孩嗎？」網友妙回「免費的保姆，讚啦」、「省了一筆托嬰費，一舉兩得。」、也有網友看到開價認為「有誠意，有降價了」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲萬丹社皮距離88快速道路、萬丹商圈不遠，兼具生活機能與交通便利性。（圖／翻攝自住商不動產）

富山不動產店東邱璿樺表示表示，萬丹社皮附近就是屏東工業區，沿萬大橋車程約10~15分鐘可接高雄，距離88快速道路、萬丹商圈也不遠，兼具生活機能與交通便利性，房價近年跟著水漲船高。

區域新透天落在1200~1500萬元，屋齡30年透天多為500~600萬元，若屋況經整修約為700~800萬元，因高雄房價外溢效益，社皮房價相對屏東市和高雄房價便宜，加上交通位置便利，又有工業區就業人口的剛性需求，近年也吸引高雄置產客到社皮購屋，邱璿樺說：「近期受信用管制影響，現階段買家以自住客群為主。」

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關鍵字：凶宅屏東萬丹社皮房價屏東工業區

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