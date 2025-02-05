金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

▲左起：知名投資客帥過頭、 房市專家何世昌、住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

記者項瀚／台北報導

2025年房市怎麼走？建議購屋族怎麼做？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、房市專家何世昌、知名投資客帥過頭，有人認為不要買、有人認為量縮是進場的好時機，也有人說要保持「渣男心態」。

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2025房市還有什麼利空、好消息嗎？

何世昌表示：「台灣貿易出超仍在高檔，估2024年突破2兆元，AI產業帶領台灣經濟，只要經濟穩定，市場資金足夠，房價也自然不會跌到哪裡去。」

徐佳馨表示：「5年前入手的購屋族開始下車，2025年也將迎來新屋交屋潮，市場上供給量增加，選擇變多，自然價格也比較有空間，有機會撿到便宜。」

供給量方面，何世昌補充：「2025年329、520檔期可能會爆大量，不是因為建商看好市場，而是去年受919打炒房影響，928檔期還沒開始就結束了，紛紛延到今年推案。」

▲何世昌認為，2025年329、520檔期可能會爆大量。（示意圖／ET資料照）

2025年房價會怎麼走？

帥過頭表示：「目前接觸到的買方都在觀望，難再創天價，預計預售、中古市場都會下跌10%，且對於一些賺不多的已購戶來說，不在意45%房地合一稅，在預期未來會跌更多的情況下，小賺就跑了，將對整體價格造成破壞。」

徐佳馨表示：「房價的降幅，與取得成本有高的密切，舉例來說，過去預售買2字頭，現在漲到4字頭，當然可能會有人3字頭就賣，對市場造成影響，二手屋主比較容易降價。」

至於新案，徐佳馨說：「除了要對過去的已購戶交代，也會有業者用送裝潢還代替降價，但這能撐多久，值得進一步觀察。」

2025年政府還會打房嗎？

何世昌表示：「機率極低，如果真的還有新政策，頂多就是在科目四週轉金房貸的部分下手，但現在銀行已嚴管，因此央行也頂多是一個宣示性的動作。」

帥過頭則認為：「這2年房價漲了2~3成，把它打回來有很過分嗎？預期今年楊金龍仍會獨排眾議，只要建商、房仲沒倒，還是會繼續出打房政策。」

給2025年想買房的人什麼建議？

帥過頭表示：「現在的市場，誰有看不懂，2025年絕對不要買。」不過，何世昌表示：「從歷史經驗來看，量縮到極致的時候，只要是抱持長線投資的角度，都是進場的好時機，像是2002、2016、2017年都是好例子。」

徐佳馨則表示，2025年買房要抱持著「渣男心態」，多看、不追、看銀行。她說，多看多比價，就有機會買到一些價格修正個案，此外也要觀察銀行的放貸態度，如果條件不錯，就是進場的時機。





▲徐佳馨表示，2025年買房要抱持「渣男心態」。（示意圖／記者林敬旻攝）