台南「學甲大灣農村」升級！土地重劃推進　地主同意率破3成

▲學甲大灣農村社區推土地重劃 。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市學甲大灣農村社區將推動土地重劃，透過農村社區土地重劃方式，結合社區發展願景及居民需求進行整體規劃設計，進行地籍及土地權利清理以解決地籍混亂及土地產權複雜之問題，目前已有3成私有地主同意。

台南市地政局表示，學甲大灣農村將開闢必要之公共設施，包含綠帶、生態滯洪池兼公園、社區多功能中心用地、污水處理設施用地及道路等，並將社區特色意象融入公共設施設計中，結合防災、景觀休憩與生態等概念，改善農村社區生活環境，提升土地使用價值。

地政局長陳淑美表示，學甲大灣農村社區土地重劃業於去年10月9日取得開發計畫書許可，並於年底啟動重劃意願調查作業，為就近提供土地所有權人更了解重劃計畫相關事項及便利提送重劃意願書，地政局已於1月13日至17日完成第一階段駐點服務，提供現場諮詢服務並接收重劃意願書，其間地政局人員並進行家戶宣導。

▲南市地政局提供民眾現場諮詢服務並接收重劃意願書，其間地政局人員並進行家戶宣導。（圖／台南市地政局提供）

陳淑美說明，截至目前為止私有地主同意比率已逾3成，她進一步解釋，依農村社區土地重劃條例第7條規定，若私有土地所有權人之人數及其面積過半數同意後，重劃計畫書始能報送內政部審核辦理重劃作業，期盼學甲大灣農村能達成農村社區土地重劃地主同意。