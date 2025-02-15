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他豪擲6.4億買殯儀館第一排　改建停車場爽賺現金兼養地

▲▼ 停車場,崇德殯儀館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市北區的「臺中崇德殯儀館」第一排土地，從一片荒煙蔓草變成1小時收費60元的停車場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

住宅嫌惡設施榜上有名的少不了「殯儀館」，周邊土地也因此抗性少有買賣，不過台中市北區的「臺中崇德殯儀館」第一排土地，過去913.85坪土地以無貸款總價6.39億元交易成功，如今該土地也從一片荒煙蔓草變成1小時收費60元的停車場。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

位於北區五義街、崇德路一段，面對臺中崇德殯儀館第一排的913.85坪住二土地，過去因存在「375減租租約」，土地幾乎沒有開發跡象，不過該土地2023年底劉姓自然人以無貸款總價6.39億元買進，拆算每坪70萬元的成本，當時讓不少地產業者相當吃驚。

實際走訪現場，本來一片荒煙蔓草的土地已經鋪上柏油，改建為1小時收費60元的停車場，數量約可停百輛車，如果換算平假日停滿50車位，每台車1小時，每日營收就能夠來到7萬元，年營收至少2500萬元，以總價換算投報率高達4％。

實際上崇殯周邊有學校、百貨及國民運動中心等，目前停車一位難求，市府也進行改建工程將在地下增加停車位，預計增加282個車位，也顯示當地停車位不足的窘迫。

▲▼ 停車場,崇德殯儀館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲當地主沒規劃土地要做什麼時，停車場就成為首選。（圖／記者陳筱惠攝）

從事建材業務工作的呂先生就說：「只要去到北區那周邊談業務，基本上就會換成摩托車，就算周邊已經有2個停車場跟殯儀館內停車場，但平常不會停進殯儀館內，2個停車場也常客滿，周邊也很難停車，多一個停車場滿好的。」

21世紀不動產資深經理沈政興說：「過去該筆土地交易時，不少人也相當疑惑是否要蓋大樓，但目前看起來選擇停車場養地，這類當地主沒規劃土地要做什麼時，停車場就成為首選，雖然經營也要繳稅，但跟空地稅（空地稅為地價稅2~5倍）相較起來差不多，加上崇殯過去遷移的聲浪從未停止過，地主也許是在賭一個未來。」

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關鍵字：停車場台中養地商機殯儀館北區台中首選

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