新光三越損失恐破60億　業界估建物修復至少要半年

▲台中新光三越氣爆，營建業者評估光是該建物要修復至少要1年。（圖／網友「何大帥（Ares Ho）」授權提供）

記者陳筱惠／台中報導

新光三越中港店昨（13）日近中午氣爆，釀4死悲劇，成爲近代最嚴重的百貨工安意外，市府也表示未收到新光三越美食街裝修工程的施工申請，目前事故原因尚待調查，不動產業者評估，不含調查、調解等時間，光是該建物要修復至少要半年。

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經查，新光三越中港店土地與建物為新光三越百貨股份有限公司所有，換句話說，房東是自己。該店蟬聯14年為台灣百貨店王，每日營業額估算7000萬元，2024年營收更高達258.3億元，同業預估停止三個月，新光三越中港店營業損失將達60億元。倘若修復時程拉長到半年以上，營收損失將上看百億元。

▲ 台中新光三越氣爆，都發局、土木技師公會、結構技師公會都到場。（圖／記者白珈陽攝）

實際上，台中市長盧秀燕表示，已要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。台中市都發局長李正偉指出：「包括建築師、結構與土木等相關工程技師昨天已進場勘檢，後續將要求業者先針對外牆帷幕危險部分作好防護措施，依規定盡速拆除；升降設備也必須全面停止使用。」

修復期要多久，沒人說的準，營造業者、崴正營造創辦人張正岳接受採訪表示：「排除檢調介入、建物工程結構評估、家屬賠償等等時間後，新光三越才能跟都發局申請復工，而這一段時間也是漫漫長路。」

但若單純以工程來說，張正岳評估：「氣爆的樓層波及3層樓， 要復工修整，工程期也至少半年～1年時間，且並非三層重建就好，由媒體曝光的畫面來看，該建物包含升降設備、電力、電信消防、自來水、瓦斯等設備及結構梁柱都需要全棟重新測試、拉管，並確定安全無虞後才能再開放。」

▲台中新光三越百貨修復期遙遙無期。（圖／記者陳以昇攝）

該建物屋齡24年，此次外觀受損嚴重，業內人士表示：「光是建材就不一定找得到類似的，外觀若要全棟修整，也同樣相當耗時。」，如果重建時程更長，張正岳認為：「依照目前情況，不建議整棟重建。」

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