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台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

▲▼台南,東區,豪宅,預售,國泰磐耘,總價4000萬,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南東區為台南最精華的一區，就像是台北市的大安、信義區 。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

台南房價在貴什麼？最新一集《地產詹哥老實說》邀請大家房屋忠孝復興店執行長吳則翰、《住宅週報》社長陸敬民，他們以在地人的角度來分析台南房價，並給予聽眾買房建議，此外針對台南最核心的東區也進一步分析介紹。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析台南市房市趨勢。

台南近年房價漲勢兇猛，近1年大樓每坪成交均價達35萬元，部分個案甚至來到5字頭。從小就在台南長大的吳則翰表示：「我10年前買東區預售屋，每坪才15萬元，當時還沒入行，也不知道是貴是便宜，爸媽沒反對就衝了。」

吳則翰分析，近年台南房價飛漲，主因之一是受科技廠帶動，加上新市、善化土地供給有限，房市供不應求，使房價飆漲，且在比價效益之下，台南市中心也跟漲，「事實上，目前台南市中心房價與新市、善化價差落差已經很小了，跟以前差很多。」

吳則翰觀察，園區客未必都會買在新市、善化，畢竟這兩區還是以首購型產品為主，一些高階主管反而追求更好的居住品質、更好的學區，買在東區市區。

吳則翰說，這幾年台南房價飛漲，前期都是外地客居多，買著買著，在地人看到才發覺好像是「漲真的」，才紛紛進場。以區域來看，他觀察：「新市、善化有6~7成都是外地客，再進來一點的安南、永康仍屬蛋白區，外地客還是多一點，而北區、東區、安平市區在地客比例才是最多的。」

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陸敬民（左）表示，台南人對東區有執念。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

東區為何那麼吸引在地人？陸敬民表示：「台南人對東區是有執念的，就像台北市的大安區、信義區，舉例來說，如果名片上公司位置在東區，是會被特別拿出來稱讚的。」

吳則翰補充：「搬離東區，對台南人來說會有一種降級的感覺，東區兼具了火車、交流道、銀行、文教區名校、電影最多、最大商場等優勢，相當熱鬧，人口密度高。」

吳則翰介紹，目前台南東區可分為成大、崇德、虎尾寮、平實重劃區4區，各有不同特色。成大商圈是相當具有指標性的文教區，但新屋比例少；虎尾寮則多為透天別墅，總價帶在2000多萬元～8000萬元；平實重劃區則是條件最好的一區，也是台南房價最貴的一區，預售成交5~6字頭。

▲▼台南,東區,南紡夢時代,平實重劃區,東森房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南東區優勢多，有許多明星學校，還有台南最大的商場 。（圖／ET資料照）

台南哪區最有潛力？吳則翰認為是台南市邊緣的副都心，「目前該區房價相對沒漲那麼誇張，行情每坪40萬元出頭，基期較低，未來還有新的火車站，區域房市具有較大的想像空間。」陸敬民補充：「台南副都心有許多大面積空地，且為台糖土地，預期未來建設速度會很快，重大建設開發也會在該區體現。」

最後談到，要給想在台南買房的消費者什麼建議？吳則翰表示：「當前市場冷卻，正是看房的好時機，且台南具有產業優勢，惟公共建設較未到位，但買台南的風險真不高。」陸敬民則認為：「若以投資置產角度，一定要掌握交通與軌道的便利性。」

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關鍵字：台南房價東區台南人大家房屋吳則翰住宅週報陸敬民地產詹哥老實說

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