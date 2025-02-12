台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

▲台南東區為台南最精華的一區，就像是台北市的大安、信義區 。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

台南房價在貴什麼？最新一集《地產詹哥老實說》邀請大家房屋忠孝復興店執行長吳則翰、《住宅週報》社長陸敬民，他們以在地人的角度來分析台南房價，並給予聽眾買房建議，此外針對台南最核心的東區也進一步分析介紹。

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台南近年房價漲勢兇猛，近1年大樓每坪成交均價達35萬元，部分個案甚至來到5字頭。從小就在台南長大的吳則翰表示：「我10年前買東區預售屋，每坪才15萬元，當時還沒入行，也不知道是貴是便宜，爸媽沒反對就衝了。」

吳則翰分析，近年台南房價飛漲，主因之一是受科技廠帶動，加上新市、善化土地供給有限，房市供不應求，使房價飆漲，且在比價效益之下，台南市中心也跟漲，「事實上，目前台南市中心房價與新市、善化價差落差已經很小了，跟以前差很多。」

吳則翰觀察，園區客未必都會買在新市、善化，畢竟這兩區還是以首購型產品為主，一些高階主管反而追求更好的居住品質、更好的學區，買在東區市區。

吳則翰說，這幾年台南房價飛漲，前期都是外地客居多，買著買著，在地人看到才發覺好像是「漲真的」，才紛紛進場。以區域來看，他觀察：「新市、善化有6~7成都是外地客，再進來一點的安南、永康仍屬蛋白區，外地客還是多一點，而北區、東區、安平市區在地客比例才是最多的。」

▲陸敬民（左）表示，台南人對東區有執念。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

東區為何那麼吸引在地人？陸敬民表示：「台南人對東區是有執念的，就像台北市的大安區、信義區，舉例來說，如果名片上公司位置在東區，是會被特別拿出來稱讚的。」

吳則翰補充：「搬離東區，對台南人來說會有一種降級的感覺，東區兼具了火車、交流道、銀行、文教區名校、電影最多、最大商場等優勢，相當熱鬧，人口密度高。」

吳則翰介紹，目前台南東區可分為成大、崇德、虎尾寮、平實重劃區4區，各有不同特色。成大商圈是相當具有指標性的文教區，但新屋比例少；虎尾寮則多為透天別墅，總價帶在2000多萬元～8000萬元；平實重劃區則是條件最好的一區，也是台南房價最貴的一區，預售成交5~6字頭。





▲台南東區優勢多，有許多明星學校，還有台南最大的商場 。（圖／ET資料照）

台南哪區最有潛力？吳則翰認為是台南市邊緣的副都心，「目前該區房價相對沒漲那麼誇張，行情每坪40萬元出頭，基期較低，未來還有新的火車站，區域房市具有較大的想像空間。」陸敬民補充：「台南副都心有許多大面積空地，且為台糖土地，預期未來建設速度會很快，重大建設開發也會在該區體現。」

最後談到，要給想在台南買房的消費者什麼建議？吳則翰表示：「當前市場冷卻，正是看房的好時機，且台南具有產業優勢，惟公共建設較未到位，但買台南的風險真不高。」陸敬民則認為：「若以投資置產角度，一定要掌握交通與軌道的便利性。」