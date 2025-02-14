網哀「全台最重要的小七倒了」 專家指原因出在土地

▲屏東往墾丁必經公路上，原本有間7-Eleven，被網友封為「全台灣最重要」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

屏東往墾丁必經公路上，原本有間7-Eleven，被網友封為「全台灣最重要的一間711」，沒想到無預警歇業，引來大批網友哀號沒辦法等區間測速了，還有網友詢問「要不要一起集資購買開店？」專家表示，該地為國土保安用地，使用較受限。

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7-ELEVEN滿豐門市位於車城鄉尖山路，是屏東往墾丁必經道路，根據Google Maps顯示為2021年開幕，沒想到今年初突然歇業，有眼尖的網友發現，並PO到臉書《爆廢公社》上，並直呼「全台灣最重要的一間7-11倒了！」

引來不少網友哀號「是楓港到車城這一段區間測速那家」、「這是我等區間必停的地方」、「每次經過人都很多，用餐區面窗風景也很美」，也有網友開玩笑「地主記得廁所、躲區間幫畫重點」、「各位有什麼想法，要一起集資買下共同持分發展這塊地？」

屏東人表示，從楓港到車城是台1線與台26線的重要路段，連接屏東與台東，車流量大，因此設置交通測速監控系統。透過計算車輛通過2個點之間的時間，換算平均速度，駕駛為了遵守速限，避免超速行駛，會在中途休息，降低車速以免被開罰，滿豐門市永久歇業後，不少民眾相當不捨。

▲7-ELEVEN滿豐門市位於車城鄉尖山路，是屏東往墾丁必經道路，今年初永久歇業。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

永慶不動產潮洲五福富山加盟店協理邱璿樺表示，該地位於車城，地主為財政部國有財產署，土地使用分區屬於山坡地保育區，使用地類別為國土保安用地，是為了保護國土安全、防止自然災害如山崩、土石流、洪水等，以及維護生態環境而劃定的特定區域，在使用上相當受限。

歇業原因與租金無關，主因是該地使用方式不得破壞生態環境或影響國土安全，以「保育優先、低度利用」為原則，限制工業與商業活動，因此受限法規無法設置超商，該店目前空置中，尚未傳出出租或出售的訊息。

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