首購族選房總價逼近豪宅線　網友驚呼：重新定義首購

▲一名首購族網友表示，最近趁著lesson7開始看預售屋，但選定物件總價逼近豪宅線，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有網友貼出2個台中市目前預售中新案，以首購族之姿詢問其他網友意見，不過定睛一看，兩案總價皆突破3000萬元，甚至逼近豪宅天花板，也讓其他網友歪樓「現在首購族的手骨也太粗！」

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一名網友表示，最近趁著lesson 7開始看房，目前大致上鎖定了2個建案，包含 西區「勤美之真」、43坪單車，總價大概3400萬元，另一個則是13期重劃區「順天Mr.L」、46坪單車，總價預估3800萬元。

網友表示自己人數2位，暫時不考慮生小孩 由於也有可能會換屋，因此也會考慮到房屋保值空間，求問在這樣的考量下大家會比較推薦哪一個建案。其他網友則是歪樓回覆，「現在首購真的都好厲害」、「現在首購族的手骨也太粗！」、「標題嚴重不符就是了」、「重新定義首購QQ」。

▲總銷百億元的台中「勤美之真」坪數規劃38～56坪，與過去周邊個案中大坪數做出區隔，圖為甫落成的第一期建案「勤美之森」。（圖／記者陳筱惠攝）

不過也有網友給出專業意見，「這兩個都不容易賠售 看你要住西區還是八期」、「這兩個地點都很好，保本都沒問題，就看工作地點了。」、「選離豪宅線比較遠的總價。」

實際上，總銷百億元的台中「勤美之真」坪數規劃38~56坪，與過去周邊個案中大坪數做出區隔，該案日前已開工，受到不少民眾關注，目前實價登錄尚未揭露成交。

另外，位於文心南七路基地約1191坪的順天「Mr.L」規劃 45坪、90坪產品，樓高24樓，也是該集團13期首發案，目前實價登錄也尚未揭露成交。

▲位於文心南七路基地約1191坪的順天「Mr.L」規劃 45坪、90坪產品，樓高24樓，也是該集團13期首發案。（圖／記者陳筱惠攝）

謙仁不動產協理簡剴延則表示：「兩案的地點位置都相當精華，『勤美之真』位於草悟道勤美商圈，人潮、文化氣氛濃厚，也是傳統台中富人區首選，未來還有捷運藍線加持。不過，順天『Mr.L』位於13期重劃區最接近八期的地點，一旁就是秀泰文心，又擁有已經運行的綠線，加上距離74環線相當近，同樣備受市場關注。」

簡剴延說：「主要還是要看購屋人的需求，包含工作地點、想要的生活機能，若是要以房價保值性來說，台中市各區已經都到了一個天花板價格，預售屋又是未來價，若目前豪宅限貸4000萬元未上調，新案總價區間落在3600~3999萬元的預售案，落成後都很有機會被認定為豪宅，出現貸款只剩3成的情況。」

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