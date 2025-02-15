ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

首購族選房總價逼近豪宅線　網友驚呼：重新定義首購

▲▼預售屋,工程,工地,新建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一名首購族網友表示，最近趁著lesson7開始看預售屋，但選定物件總價逼近豪宅線，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有網友貼出2個台中市目前預售中新案，以首購族之姿詢問其他網友意見，不過定睛一看，兩案總價皆突破3000萬元，甚至逼近豪宅天花板，也讓其他網友歪樓「現在首購族的手骨也太粗！」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

一名網友表示，最近趁著lesson 7開始看房，目前大致上鎖定了2個建案，包含 西區「勤美之真」、43坪單車，總價大概3400萬元，另一個則是13期重劃區「順天Mr.L」、46坪單車，總價預估3800萬元。

網友表示自己人數2位，暫時不考慮生小孩 由於也有可能會換屋，因此也會考慮到房屋保值空間，求問在這樣的考量下大家會比較推薦哪一個建案。其他網友則是歪樓回覆，「現在首購真的都好厲害」、「現在首購族的手骨也太粗！」、「標題嚴重不符就是了」、「重新定義首購QQ」。

▲▼忠泰老佛爺,勤美之森 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲總銷百億元的台中「勤美之真」坪數規劃38～56坪，與過去周邊個案中大坪數做出區隔，圖為甫落成的第一期建案「勤美之森」。（圖／記者陳筱惠攝）

不過也有網友給出專業意見，「這兩個都不容易賠售 看你要住西區還是八期」、「這兩個地點都很好，保本都沒問題，就看工作地點了。」、「選離豪宅線比較遠的總價。」

實際上，總銷百億元的台中「勤美之真」坪數規劃38~56坪，與過去周邊個案中大坪數做出區隔，該案日前已開工，受到不少民眾關注，目前實價登錄尚未揭露成交。

另外，位於文心南七路基地約1191坪的順天「Mr.L」規劃 45坪、90坪產品，樓高24樓，也是該集團13期首發案，目前實價登錄也尚未揭露成交。

▲▼順天建設鎖定「捷運秀泰特區」，順天mr.L 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於文心南七路基地約1191坪的順天「Mr.L」規劃 45坪、90坪產品，樓高24樓，也是該集團13期首發案。（圖／記者陳筱惠攝）

謙仁不動產協理簡剴延則表示：「兩案的地點位置都相當精華，『勤美之真』位於草悟道勤美商圈，人潮、文化氣氛濃厚，也是傳統台中富人區首選，未來還有捷運藍線加持。不過，順天『Mr.L』位於13期重劃區最接近八期的地點，一旁就是秀泰文心，又擁有已經運行的綠線，加上距離74環線相當近，同樣備受市場關注。」

簡剴延說：「主要還是要看購屋人的需求，包含工作地點、想要的生活機能，若是要以房價保值性來說，台中市各區已經都到了一個天花板價格，預售屋又是未來價，若目前豪宅限貸4000萬元未上調，新案總價區間落在3600~3999萬元的預售案，落成後都很有機會被認定為豪宅，出現貸款只剩3成的情況。」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

關鍵字：台中首購族預售屋房價西區八期順天勤美預售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首購族選房總價逼近豪宅線　網友驚呼：重新定義首購

有網友貼出2個台中市目前預售中新案，以首購族之姿詢問其他網友意見，不過定睛一看，2案總價皆突破3000萬元，甚至逼近豪宅天花板，也讓其他網友歪樓「現在首購族的手骨也太粗！」

2小時前

萬丹凶宅開價628→458萬求售　房仲竟稱：新婚夫妻首選

高房價時代，窮比鬼可怕，連帶凶宅近年詢問度也攀高。屏東萬丹有間凶宅，開價從628萬元降到458萬元，強調「低總價好入手、新婚夫妻首選」，除網友大讚有誠意降價外，還有網友忍不住詢問是「因為有老人會幫忙顧小孩嗎？」

4小時前

頭期款一樣「要選市區老屋or郊區預售屋？」　網友答案一面倒

存足頭期款，會想住在市區還是郊區？近日有網友看中兩間頭期款一樣的透天厝，如果住在市區的話，因為是老屋，所以房貸壓力較小；郊區則是預售屋，每個月要繳的房貸較多，大家會如何選擇？對此，信義房屋專家認為，其實還是要看透天厝本身的條件。

5小時前

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　改建停車場爽賺現金兼養地

住宅嫌惡設施榜上有名的少不了「殯儀館」，周邊土地也因此抗性少有買賣，不過台中市北區的「臺中崇德殯儀館」第一排土地，過去913.85坪土地以無貸款總價6.39億元交易成功，如今該土地也從一片荒煙蔓草變成1小時收費60元的停車場。

6小時前

一月房市冷吱吱！專家搖頭「沒嗅到反轉」：還那麼多人買

在央行祭出第七信用管制後，房市買氣持續下探，房市專家何世昌近日報告一月新建案市況，「跟天候一樣冷吱吱，成交量掉很低。」不過，以他個人「體感」的感覺，新建案價格在微幅上揚中，並未出現反轉修正，坦言這種說法有點煞風景，「並不是說房價不會跌，而是目前還沒嗅到反轉的味道。」

6小時前

周念暉／避踩買房3大地雷　靠這些招預防、解決糾紛

購買房屋是一項重大的財務與生活決策，但在交易過程中，可能會碰到一些「地雷」，產生的糾紛可能導致嚴重的經濟損失與法律困境。以下整理3大買房常見的地雷，包括房屋屋況、權利瑕疵、契約內容的不合理條款，並提出實務上如何預防，以及相關解決的辦法。

8小時前

買房入住深夜傳「馬達運轉聲」！一查幫浦室在樓下　女怒控瑕疵

基隆市一名王姓女子透過房仲向另名李女約定以420萬元價格購入基隆市一處14樓房屋，豈料雙方交屋後，王女才發現廚房牆面及流理台滲水，且窗框也有雨水滲入，除此之外，因大樓中繼幫浦機械室就設置在13樓，因此深夜時會傳來低頻馬達運作聲，王女不滿不動產標的現況說明書中都未揭露該瑕疵，因此提告李女，請求減少價金84萬元。基隆地院法官審酌後，駁回王女請求。全案可上訴。

20小時前

金門首案社宅動土！225戶估2027年完工

金門縣首個社宅「金湖安居」已在日前動工，該案由中央全額投資興建，斥資15億960萬元，離金門機場也只要5分鐘車程，交通相當便利，據悉完工時間預計是2026年，可再為在地提供225戶居住單元。

21小時前

一家八口「擠2房1衛」母親又懷第7胎　17歲長女：我無法接受

馬來西亞一名17歲長女在社群平台發文抱怨，平時一家八口擠在2房1衛格局的房子裡生活，讓她直到現在都只能與弟弟妹妹睡在同一間房，非常羨慕朋友能夠擁有自己專屬的臥室房間。如今母親再懷第7胎，這讓她直呼「對不起，我無法接受」。

23小時前

每2年搬一次家「房子該買還是租」？　理財專家給解答

許多人在決定究竟買房或租房時，都得綜合自身條件與工作因素進行判斷，但美國一對夫妻遇到棘手問題，想買房，但是因為丈夫工作因素，必須每2至4年就要搬遷一次，因此尋求理財專家的建議。

23小時前

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　..

網哀「全台最重要的小七倒了」 ..

委託六家賣！屋主嘆小套房「三個..

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

新光三越損失恐破60億　業界估..

新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫..

一月房市冷吱吱！專家搖頭曝：沒..

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍..

新北黃金地段停車場掰了！變身中..

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

首購族選房總價逼近豪宅線　網友..

萬丹凶宅開價628→458萬求..

頭期款一樣「要選市區老屋or郊..

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　..

一月房市冷吱吱！專家搖頭曝：沒..

周念暉／盤點買房3大地雷　靠這..

幫浦室在樓下深夜傳馬達聲　女買..

金門首案社宅動土！225戶估2..

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

每2年搬一次家「房子該買還是租..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366