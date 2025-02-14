新北黃金地段停車場掰了！變身中和社宅 600戶即將登場

▲中和盛昌段社宅未來建築規劃構想示意圖 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

記者陳致平／綜合報導

為解決都會地區房價問題，新北市政府持續推動社會住宅政策，將中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，此案基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃，現況為圓通停車場。

▲新北中和超精華停車場變身為社宅。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

黃國峰指出，因新北市府考量本案基地周邊停車需求高，未來開發將提供適切數量之公共停車位，以服務周邊發展及本基地社宅需求。另外，為照顧弱勢及推動新北市社會住宅政策，選定本市中和區盛昌段停車場用地為社宅基地，以停車場與社會住宅共構模式，運用公產活化概念，結合多元公益設施形塑複合式建築。

計畫審議科科長許仁成補充說明，全案基地周邊半徑1000公尺範圍內包含錦和運動公園、中興公園、中和國民運動中心等綠地開放空間外，尚有錦和國小、錦和高中等學校用地，以及衛福部雙和醫院醫療設施，且鄰近國道三號中和交流道，生活機能完善。

中央及地方持續共同推動社會住宅，並採多元興辦、多元取得方式辦理，新北市中和區目前已提供1448戶社會住宅，另尚有多處正在興建及規劃中，預計未來中央及地方合計將提供逾8,000戶社會住宅。

▼中和盛昌段基地未來空間配置示意圖 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）