頭期款一樣「要選市區老屋or郊區預售屋？」　網友答案一面倒

▲同樣的頭期款，要選哪一間透天厝？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

存足頭期款，會想住在市區還是郊區？近日有網友看中兩間頭期款一樣的透天厝，如果住在市區的話，因為是老屋，所以房貸壓力較小；郊區則是預售屋，每個月要繳的房貸較多，大家會如何選擇？對此，信義房屋專家認為，其實還是要看透天厝本身的條件。

有網友在Dcard上，以「同樣的頭期款選哪」為標題發文，提到她看中兩間頭期款都是300萬元的頭期款，其中一間在市區，是1200萬元的老屋，一坪36萬元，如果選擇它，未來要付的房貸會比較少。

另一間則是在郊區的預售屋，距離市區約莫15分鐘的路程，其總價1500萬元，一坪是24萬元，若選擇它，每月要付的房貸則比較重。對此，原PO就想知道，如果是自住的話，應該怎麼選比較好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怎麼可能選郊區，你要退休了嗎？小孩上學怎麼辦」、「房子的價值就是『地點』」、「我會選市區，不過基礎要重做」、「如果市區是生活機能方便的話，那我會選整新透天，但我會花一筆錢，請專業驗屋業者來看」。也有網友則說，「應該看個人重視生活環境的什麼部分吧？如果喜歡一走出門什麼都有肯定市區」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德對此表示，其實這要看原PO是否有打算一直住下去，如果要長久住，可以選擇買新的；買老一點的透天厝，則可能帶有一點拚看看「舊換新」的概念，但無論如何，還是要看透天厝本身的條件。