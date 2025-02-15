一月房市冷吱吱！專家搖頭「沒嗅到反轉」：還那麼多人買

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在央行祭出第七信用管制後，房市買氣持續下探，房市專家何世昌近日報告一月新建案市況，「跟天候一樣冷吱吱，成交量掉很低。」不過，以他個人「體感」的感覺，新建案價格在微幅上揚中，並未出現反轉修正，坦言這種說法有點煞風景，「並不是說房價不會跌，而是目前還沒嗅到反轉的味道。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文，分享一月新建案市況成交量掉很低，分析主因是農曆年前為傳統淡季，加上今年年節時間較早，營業時間少也有關係，大部份建案接待中心過年都休假，來客量與成交量與 2024 年 10 月差不多。

至於全台七都市況，大致為「台北市＝新北市＞桃園市＞新竹縣市＞台中市＞台南＝高雄」。其中，雙北市買氣相對穩健，令他直呼「很奇怪、很意外、很莫名其妙，但市場總是有它自己的生命，我們只能尊重它。」他也坦言有點令人討厭，「雙北房價這麼貴，怎麼還那麼多人在買？」

至於新建案價格，目前只有極少部份的平價案，絕大部份建案並沒有降價的打算。即使是市況最弱的台南與高雄，建案售價亦沒有顯著修正，頂多在平盤上下盤整游移。

何世昌說，以他個人「體感」（非嚴謹統計），新建案價格還在微幅上揚中，並未出現反轉修正，「我知道，這種說法有點煞風景，畢竟現在都要說房價跌了才符合輿情。」但從市場調查來看，「房市反轉」暫時是空中樓閣，「必須再強調一次，並不是說房價不會跌，而是目前還沒嗅到反轉的味道。」

他最後再次提到，一月新建案試場成交量雖然差，但主要是季節性因素，並非真的壞，而二月買氣回溫也是正常情況，只是回溫幅度沒有非常大，所以二月表現優於一月不算真的好，預期等到三月，整體趨勢才會比較明朗。「總而言之，即便房市山雨欲來風滿樓，市場上一片看衰聲，但新建案市場的『明斯基時刻』似乎還沒到。」