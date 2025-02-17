北港15公頃「擋人財路」地32億賣出　台灣金聯拒透露買方





▲北港15公頃土地標售案（原萬有紙廠）以32億元售出。（圖／台灣金聯提供）

記者項瀚／綜合報導

前台灣金聯董事長施俊吉口中「擋人財路」、「地方勢力長期覬覦」的北港15公頃土地標售案（原萬有紙廠），歷經了風風雨雨，在3次流標之後，於今（17日）宣布以32億元售出，買方是頗具工業區開發的開發商，未來將租售作為中小型企業或廠商使用。

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雲林北港工業區15公頃土地標售案（原萬有紙廠）過去引發不小爭議，過去台灣金聯花了10多年產權整合、環境清理該土地，在2023年10月第一次公開標售，公告底價33.8億元。沒人投標後，7月調整標售策略，只有1人投標，但金額僅13.08億元，遠低行情而流標。

該筆土地引發不少爭議與話題，當時台灣金聯董事長施俊吉說：「長期以來一直有地方勢力覬覦這土地，甚可能希望從中獲利，事實上這塊土地有不少業者想標，但地方勢力不斷干擾，產生疑慮與畏懼，因而退卻。」

該筆土地還被懷疑牽扯台灣金聯人事案，當時施俊吉說：「我任期還有2年，為何要我下台？我合理懷疑是我擋人財路，也擔心國家土地被賤賣。」





▲去年11月，時任台灣金聯董事長施俊吉說，長期以來有地方勢力覬覦北港這塊土地。（圖／記者項瀚攝）

經過了風風雨雨，台灣金聯今（17日）表示，該筆土地於今年1月15日最後一次流標後，台灣金聯多方洽訪尋找買主，終於在春節後有買方提出要約金以32億元申購，台灣金聯於上週完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來1個月內完成簽約。

台灣金聯透露：「本案買方具有深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房之開發及交易實績不少，買方也提到，等到順利完成產權過戶登記後，將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。」

台灣金聯強調：「相信本案大面積土地，必然能讓萬有紙廠停工20多年後，改善北港地區的就業環境，建廠可衍生之龐大商機及增進地方政府稅收，一併帶動當地產業升級、降低設廠土地成本、增進民眾工作機會等多贏局面。」

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