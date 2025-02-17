台版迪士尼他蓋的！　白手起家30年成中部最大營造商

▲陳舜智（前右2）本業為營造廠董座，中台灣住宅類建築以立穩案量最多。（翻攝立穩營建臉書）



圖文／鏡週刊

外界對營造廠向來陌生，陳舜智27年前白手起家創設的立穩營建，其實是中台灣住宅類興建量最大的幕後功臣，長期在建工程逾2千多戶、20多案，承攬量達100多億元，同時也包含廠房、醫院等工程。如半導體製造設備龍頭鴻勁精密的台中廠辦，還有話題性十足的嘉義台版迪士尼城堡等，都是由立穩一磚一瓦興建而成。

談起休閒事業，陳舜智眼中充滿熱情，回到起家的營造本業，則帶著專業度十足的氣勢。他表示，求學時讀電機電子相關科系，產品越做越小、生命週期越來越短，但建築卻龐大且永遠流傳，「我2、30年前蓋的第一棟房子，現在還看得到，相信未來退休後也會繼續存在。」成為他選擇營造業的原因。

▲位於嘉義的台版迪士尼「歐樂沃築夢城堡」也由立穩營建一磚一瓦蓋出。（立穩營建提供）

在住宅類站穩腳跟後，陳舜智打開公司電腦秀出報表，透露今年起立穩要重點開發廠房、醫院等營造項目，透過休閒事業轉動資源的特性互相加持，讓本業成長再成長。「旅宿業我們可以不斷開發各產業客戶，像目前已有五百多家企業和我們簽訂合作契約，單純從事營造拜訪不到這些公司，現在可以自然建立人脈圈，人流帶動資訊流，也會帶動營造事業發展。」

不管是休閒事業或營造事業，陳舜智都自有一套策略經營，他透露，原先在台北陽明山有個50億元旅宿開發案，無奈遇到房市逆風，只能暫緩，先以手頭既有庫存土地為主。不過，擁有遊獵行腳與遊獵羊灣設計經驗後，相信不管是陽明山、日月潭還是鯉魚潭都能在陳舜智精心規劃下，興建獨特嶄新的空間，替台灣國旅市場注入新活水。



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