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輝達研發中心設點亞灣　指標建商搶蓋新A辦

▲▼ 商辦 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南高商辦多超過30年，開始有新商辦投入市場，整棟出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高受台積上下游廠商進駐影響，商辦大缺貨，南高也有輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD等國際大廠在亞灣設立研發中心，帶動商辦需求，專家指出，南高商辦多超過30年，之後陸續有多棟新商辦投入市場，不受限貸影響，單坪租金可到1500元，不少置產族詢問。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

台積電在高雄設廠推波助瀾，吸引40幾家半導體上下游供應鏈廠商進駐，讓高雄商辦市場水漲船高，高雄市長陳其邁之前曾透露，北高雄A級商辦供不應求「頭殼抱著燒」，輝達（NVIDIA）計劃在亞洲新灣區設立研發中心，南高雄也面臨商辦需求激增。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，南高雄近年來因亞洲新灣區的發展與政策利多，吸引多家知名大廠評估設點，除了輝達、半導體設計公司AMD、鴻海進駐外，全球半導體設備大廠東京威力科創，都評估在南高雄設立據點。

御盟集團行銷部副理吳品潔分析，包括屏東重機械廠商、光電產業及相關科技企業，也因高雄交通便利性與產業群聚效應，積極評估進駐南高雄，不過南高因為是早期發展市中心，商辦多分布在中正路、中華路，屋齡約30年，新A辦供給嚴重不足。

▲▼ 商辦 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中正路、中華路，商辦屋齡約30年，新A辦供給嚴重不足。（圖／記者張雅雲攝）

南高新A辦已完工較具代表就是「高雄CBD」屋齡2年，1年均價落在每坪34萬元，此外，御盟建設「御盟長茁」位於大同一路，為地上7樓商辦，地坪 96.8坪、建坪477坪，今年初完工，罕見以整棟方式銷售，整棟開價3.9億元。

吳品潔分析，中正路附近新商辦將陸續完工，包括麗寶集團旗下的名軒開發公司在前金站蓋23層商辦大樓，台壽在舊市議會舊址也將新建1棟地上26樓金融新創大樓。

而根據興富發最新法說會透露，前金區博孝段之前分別規劃預售大樓「愛情河左岸」、「巴黎河左岸」，第三期將改為商辦產品，規劃104戶，坪數70~100坪，開案時間未定。

現階段新A辦不多，未來將陸續完工，單坪租金可到1500元，也吸引閒置資金想停泊在商辦的置產族入手，吳品潔透露，商辦不在此波信用管制範圍內，貸款成數依個人信用條件，對企業購置辦公室的佈局規劃，未受限貸影響，加上台商回流資金陸續解禁，新A辦受科技業、傳產、醫療、醫美產業青睞，帶動商辦需求持續升溫。


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關鍵字：商辦南高高雄A辦御盟高雄CBD輝達AMD

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