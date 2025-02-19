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「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價估300萬元起

▲▼信義區豪宅陶朱隱園今(9日)開始的農曆年節期間，每晚6點至10點，每個整點將進行外牆動態燈光測試。（圖／記者湯興漢攝）

▲中工今（19日）表示，「『陶朱隱園』已以符合市場行情的價格進入市場銷售。」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」完工多年，過去傳出每坪售價高達600萬元，但實際售價、銷售狀況一直讓外界霧裡看花。今（19日）中華工程表示，「陶朱隱園」已以符合市場行情的價格進入市場銷售。

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信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」完工7年來，一直都是大家討論的焦點，2019年時傳出7樓戶由關係人交易，傳出每坪售價高達600萬元，震驚市場，但一戶都未正式銷售出去。

「陶朱隱園」規劃地上21層，單層2戶住家，全案規劃40戶，每戶室內空間300坪。中工今（19日）表示，「『陶朱隱園』已以符合市場行情的價格進入市場銷售。」

中工表示：「本次銷售策略，符合目前市場行情，確保價格具競爭力並符合市場期待，現場已有實品房可供客戶參觀，作為台北市最具指標性的超高端住宅之一，陶朱隱園的推出勢必吸引國際頂級買家及高端投資者的關注。」

據了解，「陶朱隱園」低樓層每坪售價300萬元起，高低樓層仍有價差，實品屋設置在8樓、9樓，預約賞屋要致電中工詢問，依舊存在嚴格的買方資格審查。

▲▼ 陶朱隱園裝潢 。（圖／中工提供）

▲「陶朱隱園」9樓實品屋曝光，屋內規劃劃藝術廊道。（圖／中工提供）

中工表示，8樓實品屋裝潢費1億元、9樓更斥資2億元，會有如此價差，主要是8樓在2018年就完工，9樓則是在疫情後才完工；且8樓設定比較屬於居家住宅風格，規劃3房格局，而9樓則較屬於宴客屬性，規劃更奢華，規劃2房格局。

9樓實品屋罕見曝光，由豪宅御用大師杜康生親手打造，屋內裝潢大器，規劃藝術廊道，還在廊道擺設一座MEISSEN大型瓷偶藝術品「孔雀」，要價500萬元，另外吸睛的還有義大利手工打造的VILLARI孔雀羽毛樣式，以及在浴室擺放的2盞LV燈籠。

▲▼ 中華工程,陶朱隱園 。（圖／記者項瀚攝）

▲「陶朱隱園」每戶擁有270度獨立50坪的空中花園。（圖／中工提供）

中工表示，「陶朱隱園」每戶擁有270度獨立50坪的空中花園，供住戶自行規劃開心農場，種植蔬果，全棟建築採用再生能源及雨水回收系統，呈現永續發展理念。

中工表示，「陶朱隱園」耗時3年多打造的近2000坪的自然生態庭園，設有十米大瀑布、林蔭小溪、森林步道等規劃，營造出豐富的生態環境。

另外，庭園內的生態復育也吸引了台灣藍鵲、八色鳥等珍稀鳥類駐足，三不五時還可以看見松鼠在樹上跳躍。此時正值百花盛開的季節，庭園中處處可見彩蝶飛舞。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「陶朱隱園」作為台北最具話題性的豪宅，如今終於正式推出，勢必能吸引有錢人目光，不過台北市豪宅市場少見300坪規模，以單價300萬元來看，「陶朱隱園」總價仍高達9億元以上，仍可驗買方接受度。

黃舒衛表示，「陶朱隱園」可能還是鎖定國內層峰人士，該案最初可能鎖定海外買盤，但以現在來看恐怕較為困難，另一方面台灣畢竟還是具地緣政治風險的區域，要外國資金投入置產、甚至收藏的難度較高，且外企在台大多只租不買，加上《平均地權條例》禁私法人購屋，都考驗頂級豪宅銷售。

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關鍵字：陶朱隱園豪宅價格銷售中華工程開賣旋轉豪宅

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